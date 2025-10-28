Fino al giorno 1 dicembre 2025 sarà possibile inviare domanda per il bando volto all’assunzione di 570 collaborazioni part-time per il supporto al funzionamento delle strutture dell’Università di Catania nell’anno accademico 2025/26. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.
I requisiti specifici richiesti
Per poter inviare domanda tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025 2026 presso le sedi dell’università di Catania. Nello specifico, potranno inviare richiesta sia a chi è iscritto a un corso di laurea triennale, un corso di laurea magistrale a ciclo unico o ai corsi di laurea magistrale.
Sarà richiesto inoltre che i/le candidati/e siano:
- iscritti/e come regolari dal 2° anno di corso in poi;
- iscritti/e come fuori corso purché si trovino per la prima volta in tale condizione;
- con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-U) non superiore a 75.000 euro (fermo restando che per l’assegnazione delle collaborazioni si darà priorità a coloro che abbiano un ISEE non superiore a 22.000 euro).
Dovranno inoltre essere soddisfatti tutti i requisiti di merito, che prevedono che tutti i candidati e le candidate abbiano superato, entro il 30 novembre 2025, almeno i 2/5 dei crediti formativi previsti dal piano ufficiale o individuale degli studi con la votazione media non inferiore a 24/30.
Come inviare domanda di partecipazione
Secondo il bando pubblicato, i nuovi collaboratori part-time dovranno svolgere attività di supporto agli uffici (sale studio, aule, biblioteche, segreterie) o alle manifestazioni organizzate dall’Università.
Inoltre, per presentare la domanda di partecipazione bisogna accedere al Portale Studenti Smart_Edu con le proprie credenziali (Carriera, Piano di studi, Esami > Domande > Collaborazioni part time) e compilare il modulo online entro il 1 dicembre 2025.