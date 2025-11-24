Tra pochi giorni scadrà l’ooportunità di poter inviare richiesta di collaborazione part-time! Secondo il bando, fino 1 dicembre 2025 sarà possibile partecipare al bando per l’assegnazione di 570 collaborazioni part-time per il supporto al funzionamento delle strutture dell’Università di Catania nell’anno accademico 2025/26. Di seguito tutti i dettagli.

I requisiti richiesti

Potranno partecipare e quindi inviare domanda tutti gli studenti che risultano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/26 all’Università di Catania, sia ai corsi di laurea, che ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale. Sarà inoltre necessario che ogni candidato soddisfi alcuni requisiti specifici. Nello specifico, si richiede che gli studenti siano:

iscritti/e come regolari dal 2° anno di corso in poi;

iscritti/e come fuori corso purché si trovino per la prima volta in tale condizione;

con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-U) non superiore a 75.000 euro (fermo restando che per l’assegnazione delle collaborazioni si darà priorità a coloro che abbiano un ISEE non superiore a 22.000 euro).

Per quanto riguarda i requisiti di merito, i candidati e le candidate dovranno aver superato, entro il 30 novembre 2025, almeno i due quinti dei crediti formativi previsti dal piano di studi ufficiale o individuale, con una votazione media non inferiore a 24/30.

Come inviare domanda e il servizio

Il servizio di collaborazione part-time offrirà attività di supporto agli uffici dell’Università, come sale studio, aule, biblioteche e segreterie, o alle manifestazioni organizzate dall’Ateneo. Nello specifico, i selezionati dovranno offrire:

supporto all’apertura delle sale studio delle biblioteche con distribuzione libri ed informazioni all’utenza;

supporto all’apertura delle sedi universitarie, al servizio aule, con il compito di affiancare gliaddetti anche nelle sedi in cui l’apertura si prolunga in ore serali;

supporto alle attività o manifestazioni organizzate dall’Università;

supporto alle attività di segreteria

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione del presente concorso è fissato a 9 euro. Inoltre, la collaborazione non può superare il monte ore massimo di 150 ore di attività, da svolgersi per un massimo di diciotto ore nel corso della settimana.

Si ricorda che per poter partecipare alla selezione sarà accedere al Portale Studenti Smart_Edu utilizzando le proprie credenziali (Carriera, Piano di studi, Esami > Domande > Collaborazioni part-time) e compilare il modulo online. Inoltre, la domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 1° dicembre 2025.