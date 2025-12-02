L’Università di Catania ha recentemente pubblicato un bando per l’attribuzione di 13 collaborazioni. Il periodo di tutorato sarà di ben 120 ore, destinate a supportare le attività di tutorato, accoglienza, disbrigo pratiche amministrative e accompagnamento all’inserimento universitario di studenti detenuti. Le nuove figure assunte avranno il compito affiancare gli studenti detenuti nel loro percorso accademico, garantendo loro un supporto concreto per superare le difficoltà legate al mondo accademico. Di seguito i posti destinati e i requisiti richiesti.

I posti destinati

I 13 posti dal bando verranno così dipartii:

n. 3 collaborazioni riservate agli studenti iscritti alla Laurea magistrale del Di3A;

n. 3 collaborazioni riservate agli studenti iscritti alla Laurea magistrale del DSPS;

n. 1 collaborazione riservata agli studenti iscritti al IV e V del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza LMG/01,

n. 2 collaborazione riservata agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del DIEEI o DICAR;

n. 1 collaborazione riservata agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del BIOMETEC (LM67);

n. 1 collaborazione riservata agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del DISFOR;

n. 1 collaborazione riservata agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del DISUM;

n. 1 collaborazione riservata agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del DEI.

Il compenso economico e i requisiti richiesti

Per poter inviare domanda i candidati dovranno essere iscritti per l’a.a 2025/2026 ad un corso di Laurea Magistrale o ad un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, come di seguito specificato:

iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A);

Inoltre sarà richiesta una media non inferiore a 26/30 e una buona conoscenza di Office 365 e della Piattaforma TEAMS. Inoltre, si ricorda che il compenso per ciascuna ora di collaborazione i collaboratori riceveranno 9,89 euro, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione.