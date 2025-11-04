Fino a giorno 1 dicembre sarà possibile partecipare al bando per l’assegnazione di 570 collaborazioni part-time per il supporto al funzionamento delle strutture dell’Università di Catania nell’anno accademico 2025/26. Si ricorda, che come ogni anno, il servizio di collaborazione part-time prevede attività di supporto agli uffici (sale studio, aule, biblioteche, segreterie) o alle manifestazioni organizzate dall’Università.
Di seguito i requisiti richiesti, gli importi e come inviare domanda.
I requisiti richiesti
Potranno partecipare alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/26 all’Università di Catania, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.
I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
- essere iscritti come studenti regolari dal 2° anno di corso in poi, oppure essere iscritti come fuori corso, purché ci si trovi per la prima volta in tale condizione;
- avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-U) non superiore a 75.000 euro, con priorità per coloro che presentano un ISEE non superiore a 22.000 euro.
I requisiti di merito richiedono che i candidati abbiano superato, entro il 30 novembre 2025, almeno 2/5 dei crediti formativi previsti dal piano di studi ufficiale o individuale, con una votazione media non inferiore a 24/30.
Come inviare domanda e i guadagni
Per presentare la domanda di partecipazione bisogna accedere al Portale Studenti Smart_Edu con le proprie credenziali (Carriera, Piano di studi, Esami > Domande > Collaborazioni part time) e compilare il modulo online entro la data indicata, 1 dicembre 2025.
Per quest’anno il compenso per ciascuna ora di collaborazione prevista dal presente concorso è di 9,00 euro. Tale importo è esente da imposte, come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012, n. 68. Si ricorda che la collaborazione non potrà superare un massimo di 150 ore complessive, con un limite di 18 ore settimanali di attività.