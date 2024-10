Fino al 5 novembre 2024 è possibile partecipare al bando per l’assegnazione di 120 collaborazioni part-time per l’assistenza nell’attività didattica di studenti e studentesse disabili e/o con DSA iscritti/e all’Università di Catania.

Il servizio è coordinato dal Centro per l’inclusione attiva partecipata (CInAP) e monitorato e supervisionato dallo staff specialistico dello stesso.

È prevista la durata massima di 200 ore per lo svolgimento di varie attività: di supporto didattico (tramite incontri personalizzati, supporto nella ripetizione ed elaborazione di mappe concettuali, volti a favorire l’apprendimento della materia); di accompagnamento (da e per le aule, affiancamento a lezione, accompagnamento a colloqui con docenti e alle sessioni d’esame); di disbrigo pratiche burocratiche (contatti con segreterie e personale dei dipartimenti, reperimento di materiale didattico e testi, iscrizione universitaria). A queste attività, si aggiungono altri eventuali compiti legati alle iniziative e alle attività del CInAP.

Requisiti per la partecipazione

Il bando si rivolge a studenti e studentesse regolarmente iscritti (in corso o fuori corso) per l’a.a. 2024/25 all’Università di Catania a: il 2° e il 3° anno di un corso di laurea; gli ultimi 3 anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico; il 1° e il 2° anno di un corso di laurea magistrale. Si richiede, inoltre, il superamento e la registrazione, con media non inferiore a 22/30, di almeno 1/3 dei crediti previsti dall’ordinamento del proprio corso di studio per gli anni di corso antecedenti.

Domanda di partecipazione

È possibile presentare la domanda di partecipazione tramite il Portale Studenti (menu “Carriera > Domande > Collaborazione part-time finalizzata all’assistenza nell’attività didattica di studenti disabili”), entro il 5 novembre 2024.

Il bando

Il bando è pubblicato sul sito web d’Ateneo, alla sezione “Bandi e concorsi > Diritto allo studio > Studenti part-time assistenza studenti disabili”.