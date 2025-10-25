Fino al 24 novembre 2025 sarà possibile partecipare al bando per l’assegnazione di 120 collaborazioni part-time per l’assistenza nell’attività didattica di studenti e studentesse disabili e/o con DSA iscritti/e all’Università di Catania.

I requisiti per poter presentare domanda

potranno partecipare alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso o fuori corso per l’anno accademico 2025 2026 presso l’università di Catania. Nello specifico gli studenti dovranno essere iscritti al secondo al terzo anno di un corso di laurea, agli ultimi 3 anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale oppure iscritti con riserva al 1° anno dei corsi di laurea magistrale che conseguiranno la laurea triennale entro il 31 dicembre 2025.

Sarà inoltre richiesta una media non inferiore a 22/30, almeno 1/3 dei crediti previsti dall’ordinamento del proprio corso di studio per gli anni di corso antecedenti.

Il bando è pubblicato sul sito web d’Ateneo alla sezione “Bandi e concorsi > Diritto allo studio > Studenti part-time assistenza studenti disabili”. La domanda di partecipazione va presentata accedendo al Portale Studenti (menu “Carriera > Domande > Collaborazione part-time.

Collaborazione part-time di cosa si tratta

Il servizio di collaborazione part-time, gestito dal Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata (CInAP), prevede un impegno massimo di 200 ore per attività di supporto didattico, accompagnamento e disbrigo di pratiche burocratiche. Le attività includono incontri personalizzati per facilitare l’apprendimento, ricerca, approfondimenti, supporto nella ripetizione delle lezioni, elaborazione di mappe concettuali e sbobinamento delle lezioni registrate. Inoltre, gli studenti saranno coinvolti nell’accompagnamento nelle aule, nel supporto per prendere appunti, nell’assistenza durante i colloqui con i docenti e nelle sessioni d’esame, oltre a gestire pratiche amministrative come contatti con le segreterie e il reperimento di materiali didattici. Potrebbero esserci anche altre attività collegate alle iniziative del CInAP.