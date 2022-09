Coronavirus Sicilia, in arrivo vaccino contro la variante Omicron

Vaccino coronavirus, sbarcano in Sicilia le 400mila dosi di Pfizer aggiornato. Ecco a chi sarà somministrato.

Questa mattina è previsto l’arrivo del vaccino anticovid aggiornato per contrastare la variante omicron. Il siero è della casa farmaceutica Pfizer ed è previsto l’arrivo di circa 400mila dosi.

Il vaccino sarà somministrato seguendo le priorità: prima chi è in attesa di ricevere il secondo booster (la quarta dose), quindi over 60 e persone con elevata fragilità, includendo anche operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza.