Lavoro Catania, da Ikea a Brico: le posizioni attive

Lavoro Catania: tre note aziende sono alla ricerca di nuovo personale. Quali figure vengono ricercate? E quali requisiti vengono richiesti?

Lavoro Catania: nuove opportunità attendono coloro i quali sono in cerca di un impiego, oppure ancora per chi vuol cambiare il proprio lavoro, rivolgendosi altrove. Tre grandi aziende possedenti dei punti vendita nel territorio etneo, Ikea, Brico e Deichmann, sono alla ricerca di nuovo personale da inserire tra il proprio organico. Ma quali sono, più in particolare, le offerte proposte dalle aziende? E quali i requisiti per potersi candidare?

Lavoro Catania: Ikea cerca stagisti e commessi

Si parta con Ikea, la catena di arredamento svedese. L’azienda, per quanto riguarda il territorio catanese, propone due contratti di stage: in area logistica e in area vendita. Per quanto riguarda il primo, vengono richiesti dinamicità, flessibilità, passione per il settore logistico, orientamento al problem solving, buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.

Per quanto riguarda l’area vendita, viene invece cercata la figura di neolaureato, alla ricerca di un primo impiego, preferibilmente in possesso di brevi esperienze in Customer Service o in ambienti di vendita. Per entrambi i profili lavorativi, Ikea offre un rimborso spese mensile e l’accesso gratuito alla mensa aziendale.

Ikea, infine, è alla ricerca di un addetto alle vendite, da inserire part time nel proprio organico: vengono richiesti flessibilità, disponibilità a lavorare nei weekend, esperienza in ambienti di vendita o in Customer Service.

Lavorare per Brico

Per la sede di Catania – Ognina, sita in Via Acicastello, Brico cerca un addetto alla vendita e un addetto alla vendita Soluzioni: arredo bagno, porte e suolo da inserire part-time o full-time, a seconda delle esigenze lavorative del negozio e del profilo del candidato.

Per la prima posizione, vengono richiesti il diploma di scuola superiore, esperienza di vendite a contatto con i clienti, passione, interesse, confidenza con il digitale. Per la seconda, i requisiti sono i medesimi; viene richiesta, in aggiunta, esperienza in aziende retail, negozi specializzati, showroom con sviluppo di soluzioni nei reparti arredo bagno, pavimenti e rivestimenti, porte e serramenti.

Lavoro Catania: le offerte proposte da Deichmann Italia

Deichmann, la catena di scarpe tedesca con due sedi presenti a Catania, cerca un addetto vendite e un tirocinante addetto vendite. Ad entrambe le figure professionali vengono richiesti: disponibilità ad orari spezzati e a lavorare nei giorni festivi, buone capacità di relazione e ottime capacità comunicative; costituisce requisito preferenziale, inoltre, il domicilio nel comune o nei comuni limitrofi.

Su tutto il territorio siciliano, inoltre, l’azienda cerca un assistente shop manager: si richiede l’essere automuniti, dinamismo, flessibilità e disponibilità a trasferte e trasferimenti su tutto il territorio nazionale. Costituirà requisito preferenziale per questa figura, infine, l’aver esperienza di vendita in aziende del fashion