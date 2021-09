Concorsi Sicilia, dagli ospedali alle ASP: i nuovi bandi e quelli ancora attivi

Concorsi Sicilia: nuovi bandi in Gazzetta Ufficiale, ed altri a cui poter ancora prender parte. Di seguito i dettagli utili a chi vuole lavorare nell'Isola.

Concorsi Sicilia: pubblicati nelle scorse ore nuovi allettanti bandi in Gazzetta Ufficiale: dunque, nuovi posti di lavoro sono messi a disposizione. Inoltre, gli interessati possano ancora inviare le domande di partecipazioni per altre procedure concorsuali. Di seguito le informazioni utili a chi è in cerca di un impiego.

Concorsi Sicilia: Azienda ospedaliera “Papardo” di Messina

L’Azienda ospedaliera “Papardo” di Messina è tra le protagoniste della Gazzetta pubblicata ieri, 7 settembre. Di fatto, sono indetti diversi concorsi.

un concorso pubblico (per titoli ed esami) volto all’ assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche e della professione di Ostetrica. La relativa domanda di partecipazione andrà presentata telematicamente, tramite il sito dell’Azienda Ospedaliera Papardo: occorrerà, seguendo le istruzioni riportate, compilare lo specifico modulo online. La scadenza per questa presentazione è fissata per il 7 ottobre 2021 .

una selezione pubblica, sia per titoli che per colloquio, volto al conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa disciplina di Dermatologia. Anche in questo caso, è possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il prossimo 7 ottobre 2021.

un concorso pubblico, sempre per titoli ed esami, indetto con l'obiettivo di coprire, a tempo indeterminato, un posto di un dirigente ingegnere con prevalenti competenze in ambito sanitario. Anche in questo caso gli interessati avranno tempo fino al prossimo 7 ottobre per presentare domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare i bandi integrali, resi pubblici anche sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 30 luglio 2021.

Concorsi Sicilia ancora attivi

Inoltre, chi non fosse interessato a raggiungere Messina ha ancora tempo per partecipare ad uno dei Concorsi Sicilia ancora attivi.