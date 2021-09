Concorsi Sicilia, ASP e RAP assumono: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia: le vacanze sono finite e tocca ricominciare, anche a cercare lavoro. LiveUnict vi aiuta fornendo le informazioni essenziali su nuovi bandi.

Concorsi Sicilia: settembre è il mese migliore per ricominciare, cercare impiego e nuove opportunità. Il settore pubblico asseconda questo bisogno di “nuovo inizio” e presenta diverse opportunità interessanti: ecco i nuovi bandi.

Azienda sanitaria provinciale di Enna

In Gazzetta Ufficiale si segnala l’opportunità di concorsi Sicilia pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 43 posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo indeterminato.

In particolare, il numero di posti è così suddiviso:

sette posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza ;

un posto di dirigente medico di cardiologia ;

; due posti di dirigente medico di radiodiagnostica ;

; due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia ;

; due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia ;

; due posti di dirigente medico di lungodegenza ;

; sei posti di dirigente medico di chirurgia generale ;

; un posto di dirigente medico di urologia ;

; due posti di dirigente medico di odontoiatria e stomatologia ;

; un posto di dirigente medico di malattie infettive ;

; tre posti di dirigente medico di nefrologia emodialisi ;

; un posto di dirigente medico di neurologia ;

; tre posti di dirigente medico di medicina fisica e di riabilitazione ;

; due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile ;

; quattro posti di dirigente medico di psichiatria ;

; due posti di dirigente medico SIAV ;

; due posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.

L’ultimo giorno utile disponibile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia il 3 ottobre 2021.

Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Sempre sul sito della Gazzetta Ufficiale, si parla di un altro dei concorsi Sicilia, stavolta per la copertura di un posto di dirigente radiofarmacista a tempo indeterminato.

Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. e la scadenza per la presentazione della relativa domanda è fissata sempre per giorno 3 ottobre 2021.

Azienda Risorse Ambiente Palermo (RAP)

Sono disponibili, inoltre, nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Sicilia, grazie al concorso per autisti indetto dall’azienda Risorse Ambiente Palermo (RAP) SpA.

Il concorso in questione è rivolto a candidati con licenza media e prevede l’assunzione di 46 autisti con rapporto a tempo pieno al livello 3° parametro B del CCNL dei Servizi Ambientali – Utilitalia. È importante ricordare, infine, che la domanda di ammissione a questo concorso pubblico scade in data 29 settembre 2021.