Makari, la serie tv ambientata in Sicilia è alla ricerca di comparse: come candidarsi

Per chi ha sempre desiderato apparire in una serie tv, questa è l'occasione giusta: da settembre a dicembre si gireranno le scene della seconda stagione di "Makari", ecco come candidarsi ai casting.

La Palomar, la società che ha realizzato serie come quella del commissario Montalbano, o del Commissario Maltese, ma anche quella del nome della rosa e del giovane favoloso, adesso sta preparando il cast per la seconda stagione della serie “Makari”, le cui riprese si svolgeranno da settembre a dicembre in Sicilia.

Per girare questa stagione, la Palomar sta cercando comparse e attori per piccoli ruoli ed i casting sono indirizzati a uomini e donne di qualsiasi età. Chiunque fosse interessato, quindi, può scrivere un’email a casting.generici@gmail.com, inviando anche due foto, di cui una in primo piano e un’altra a figura intera, con il volto ben visibile e senza occhiali. Bisognerà allegare, inoltre, il documento d’identità, il codice fiscale fronte e retro in corso di validità e un recapito telefonico.

Se si vuol provare per un piccolo ruolo o per una “figurazione speciale”, invece, l’email va inviata ad attoricastingtp@gmail.com. Ovviamente, è importante ricordare che per partecipare ai casting è necessario il green pass.