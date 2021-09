Lavoro Catania, da Globo a Primark: ecco le posizioni aperte

Lavoro Catania: diversi punti vendita e aziende sono alla ricerca di personale da inserire. Di seguito le informazioni principali su come inoltrare la candidatura.

Lavoro Catania: Globo, Primark e Foot Loocker sono alla ricerca di addetti alle vendite da inserire nel loro organico per ricoprire diverse posizioni lavorative.

Primark

La nota azienda Primark è pronta a sbarcare in Sicilia con un nuovo mega store. E a tal proposito l’azienda è alla ricerca di diverse figure da assumere per la nuova apertura per Lavoro Catania.

L’azienda è alla ricerca di addetti alle Vendite, Visual Merchandising, Cash Office e Magazzino: persone entusiaste e motivate ad entrare a far parte del loro team, per trasformare il nuovo store in un’altra storia di successo.

Le principali menzioni saranno:

Fornire un servizio clienti e un servizio vendite d’eccellenza;

Mantenere l’esposizione della merce in reparto rispettando le linee guida aziendali, assicurando massima disponibilità della merce in reparto;

Implementare le linee guida aziendali di Visual Merchandising;

Gestire i camerini di prova seguendo le linee guida aziendali;

Eseguire operazioni di cassa;

Garantire con il team Cash Office un servizio di pagamento rapido ed efficace;

Collaborare con i Manager, i Supervisor e tutto il team, dimostrando orientamento all’apprendimento.

I requisiti:

Predisposizione a lavorare in team;

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Passione per la moda e le tendenze;

Disponibilità part time flessibile tutti i giorni della settimana.

Sulla base dell’esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile:

Part Time 18 ore : è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend;

: è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend; Part Time 20 ore : è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica;

: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica; Job on call: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre essere di età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni.

Le candidature vanno inoltrate attraverso il sito ufficiale dell’azienda.

La nota azienda di articoli sportivi e scarpe è alla ricerca di nuovo personale da inserire all’interno dei propri negozi in diversi punti vendita di Catania. I punti vendita di Via Etna e di Misterbianco è alla ricerca di Addetti Vendita Part time.

L’azienda richiede esperienza nel settore da 0 a 3 anni, disponibilità flessibile e responsabilità. Le candidature dovranno essere inoltrare tramite il sito ufficiale nella sezione dedicata “Lavora con noi”.

Globo

Il nuovo mega store di Misterbianco ha reso noto che è alla ricerca di personale da inserire presso il proprio punto vendita. Lo store ha reso noto che ricercano personale attraverso un annuncio affisso sull’entrata dello store. Dunque, sarà possibile recarsi presso lo store per chiedere maggiori informazioni e per consegnare un eventuale curriculum vitae. ù