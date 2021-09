Lavoro Catania, Lidl e IKEA cercano personale: le offerte attive

Lavoro Catania, buone notizie per chi cerca un impiego: le note aziende Lidl e IKEA hanno attivato diverse offerte per far parte del loro staff.

Lavoro Catania: grandi possibilità in vista per tutte le persone alla ricerca di un nuovo impiego. Infatti, due grandi aziende sono alla ricerca di personale da impiegare nei loro punti vendita in provincia di Catania. Si tratta di Lidl, nota azienda di origine tedesca nell’ambito della GDO, e di IKEA, il gigante svedese dell’arredamento low-cost, entrambe molto attive su tutto il territorio italiano e con punti vendita anche a Catania.

Le offerte di lavoro per ognuna delle due aziende sono diverse e con caratteristiche differenti, permettendo quindi di rivolgersi ad uno spettro abbastanza ampio di candidati. Ecco quali sono le principali offerte attive di lavoro Catania.

Lavoro Catania: Lidl

Per quanto riguarda la Lidl, le offerte di lavoro aperte al momento nell’area catanese sono ben quattro e riguardano la sede regionale di Misterbianco. Per inoltrare le candidature e per ulteriori informazioni si suggerisce di visitare l’area dedicata del sito ufficiale Lidl.

Real Estate Development Manager Sicilia

La prima offerta di lavoro Lidl prevede un impiego full-time nei panni del Real Estate Development Manager, una figura che si occupa delle relazioni con altre aree aziendali, con le Pubbliche Amministrazioni, proprietà e operatori del settore e della strategia di espansione territoriale.

Si offre contratto a tempo indeterminato, e altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale, oltre a auto e cellulare aziendale, tablet e buoni pasto e un ambiente di lavoro attivo, giovane e coinvolgente.

I requisiti principali sono i seguenti:

Laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale)

(Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o (Economia o Ingegneria Gestionale) Esperienza pregressa in ruolo analogo

Spirito imprenditoriale e orientamento all’obiettivo

Elevata propensione alla negoziazione commerciale

Ottima conoscenza delle dinamiche immobiliari e degli aspetti legali annessi alle diverse operazioni

Conoscenza del territorio e dei meccanismi di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Preparatore Merce part-time (Categoria protetta)

L’impiego in questione è riservato agli iscritti alle Categorie protette, requisito fondamentale insieme all’attenzione al dettaglio e l’organizzazione. Per quanto riguarda le funzioni della figura, si tratta di attività come preparazione dei prodotti presenti in magazzino in pallet, controlli qualitativi e quantitativi della merce e mantenimento dell’ordine e pulizia del centro logistico, oltre al supporto all’inventario di magazzino.

Si offre un contratto di lavoro part-time, un percorso di formazione completo di “training on the job”, retribuzione al minuto e altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale.

Graduate Program Generazione Talenti Vendite

Si tratta di un’opportunità rivolta a neolaureati che consiste in 4 fasi e dura un anno tra lavoro e formazione, sul metodo della Job Rotation. Le 4 fasi si svolgono con percorsi di formazione e affiancamento nei punti vendita, nell’area vendite della Sede Regionale, nello Store Manager e Area Manager e nella parte del Progetto Vendite.

Si ricercano neolaureati con mentalità manageriale, con spirito di iniziativa e capacità di problem solving e di lavoro di squadra, e rappresenta una marcia in più la conoscenza dell’inglese o lo svolgimento di esperienze all’estero.

Si offre un contratto a tempo determinato per un anno e con straordinari pagati al minuto e concrete possibilità di reinserimento, oltre ad un ambiente di lavoro in crescita costante, giovane e dinamico.

Area Manager Sicilia

Quest’ultimo impiego offerto da Lidl prevede l’assunzione di un’unità che ricopra il ruolo di Capo Area Manager, con il compito di definire la strategia commerciale di 5-6 punti vendita dei quali si sarà responsabili.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Laurea ad indirizzo economico-gestionale

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande

Distribuzione Organizzata

Interesse per il settore Retail e per la GDO

Spiccate capacità manageriali e di leadership

Forti doti analitiche e visione d’insieme

Flessibilità territoriale

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa

Si offre contratto a tempo indeterminato, tablet e buoni pasto, auto e cellulare aziendale, un percorso di formazione tra aula. e-learning e “training on the job” e altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale.

Lavoro Catania: IKEA

Anche per quanto riguarda IKEA sono al momento attive diverse offerte di lavoro in area e con posizioni differenti, valide per diversi profili professionali. Per maggiori informazioni e per inviare la candidatura, si suggerisce di visitare il sito ufficiale IKEA.

Stage Area Food e Beverage

L’offerta prevede un impiego full-time durante la quale l’unità sarà affiancata da un tutor e dal team del reparto, per occuparsi di: accoglienza e supporto ai clienti, ordine e pulizia della propria area e applicazione delle norme di sicurezza alimentare. Inoltre è previsto il rimborso mensile più accesso gratuito alla mensa aziendale.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

• Laurea in discipline legate al settore alimentare (Scienze Gastronomiche, Food Marketing, Teconologie Alimentari, Food Safety, Agraria);

• Interesse per un lavoro all’interno del settore Food&Beverage o esperienza in tale ambito inferiore a 6 mesi (aiuto-cuoco, cuoco, cameriere, banconista, bar).

• Amante del lavoro in squadra e a contatto con il pubblico.

• Interesse al mondo del Retail e alle sue dinamiche.

• Orientamento ai risultati e l’ordine e la precisione ti contraddistinguono.

• Flessibilità, organizzazione e conoscenza della tecnologia e degli strumenti digitali.

Stage Business Controller

Questa offerta prevede l’impiego nel ruolo di Business Controller che si occupa di migliorare il valore del cliente, sempre puntando alle migliori decisioni aziendali e garantendo l’efficienza delle strategie.

I requisiti sono i seguenti:

Passione per analisi dei dati e per ordine, precisione e spiccato senso organizzativo;

La figura sa lavorare per priorità e possiedi buone doti analitiche e di problem solving;

L’unità ha comprovate capacità di lavorare sia in team che individualmente e sa comunicare in modo chiaro e amichevole con la capacità di modularsi in base agli interlocutori;

Laurea in Economia, Statistica o Ingegneria.

Stage Area Vendita

L’impiego prevede anche in questo caso l’affiancamento ad un tutor con l’obiettivo di massimizzare le vendite, mantenendo l’ordine, interagendo e supportando i clienti. Si prevede il rimborso spese mensile e l’accesso gratuito alla mensa aziendale.

La figura ricercata è la seguente:

• Neo-Laureato/a alla ricerca di una prima opportunità lavorativa all’interno di un contesto multinazionale giovane e dinamico.

• Spiccata propensione all’attività commerciale.

• Amante del contatto con i clienti e ti relazioni con loro senza difficoltà, in modo cortese e amichevole.

• Con brevi esperienze di ambienti di vendita o Customer Service.