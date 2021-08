Concorsi Sicilia, enti e Comuni assumono: i dettagli

Concorsi Sicilia: un noto ente catanese e diversi Comuni dell'Isola sono pronti ad assumere. Di seguito i dettagli in merito ai diversi, interessanti, bandi.

Concorsi Sicilia: lo scorso venerdì, 27 agosto, è stata pubblicata la nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. In essa vi sono pubblicate numerose offerte di lavoro, per le quali chi fosse interessato, possedendone i requisiti, può farne domanda. Scorrendo la nuova edizione della GURS, è possibile notare come un noto ente e diversi Comuni siciliani siano alla ricerca di nuovo personale da assumere: quali sono, e in cosa consistono le offerte di lavoro?

Concorsi Sicilia: lavorare per il Teatro Massimo Bellini di Catania

All’interno della nuova edizione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è possibile trovare un’offerta di lavoro da parte dell’Ente Lirico Teatro Massimo Vincenzo Bellini, situato nella città di Catania. Come spiegato dall’Ente, infatti, “è indetta, in collaborazione con l’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, una selezione di un massimo di 15 talenti lirici italiani e stranieri, da inserire nella programmazione dell’Ente Lirico Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania”.

Come spiegato in Gazzetta, il bando, con i requisiti e il termine ultimo entro il quale inviare le domande, andrà consultato presso la sezione dedicata all’albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente Lirico o dell’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

I comuni siciliani alla ricerca di nuovo personale

Sono diversi i comuni siciliani che, tramite concorso o selezione per titoli, cercano nuovi candidati da inserire nel proprio organico. Più in particolare:

presso il Comune di Corleone (PA) , è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di assistente sociale, a tempo pieno e indeterminato;

, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di assistente sociale, a tempo pieno e indeterminato; presso il Comune di Gioiosa Marea (ME) , reso pubblico un bando, per un posto di istruttore direttivo contabile, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato;

, reso pubblico un bando, per un posto di istruttore direttivo contabile, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato; presso il Comune di Marsala (TP) , è stato prorogato il termine di scadenza del bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per n. 6 unità di cat. D e profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo CCNL F.L;

, è stato prorogato il termine di scadenza del bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per n. 6 unità di cat. D e profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo CCNL F.L; presso il Comune di Milazzo (ME) , è indetta una procedura concorsuale, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente contabile, qualifica unica dirigenziale, C.C.N.L. comparto funzioni locali;

, è indetta una procedura concorsuale, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente contabile, qualifica unica dirigenziale, C.C.N.L. comparto funzioni locali; presso il Comune di Petralia Sottana (PA) è stata avviata una selezione per idonei non ancora assunti nell’ambito di graduatorie in corso di validità per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico, cat. D;

è stata avviata una selezione per idonei non ancora assunti nell’ambito di graduatorie in corso di validità per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico, cat. D; il Comune di Priolo Gargallo (SR), infine, ha indetto una selezione pubblica per soli titoli, per la formazione di graduatorie necessarie per l’assunzione a tempo determinato dei posti vacanti di: 1 istruttore direttivo tecnico – cat. D-D1 – full time, 1 istruttore tecnico – cat. C-C1 – full-time, 8 istruttori di vigilanza – cat. C-C1 – part time al

66,67% (24 ore settimanali).

La scadenza per inviare le proprie candidature è fissata al trentesimo giorno dalla pubblicazione dei bandi in Gazzetta. Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda alla consultazione degli stessi.