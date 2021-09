Concorsi pubblici 2021: i bandi attivi al momento

Concorsi pubblici 2021: sono diversi i bandi attivi su tutto il territorio nazionale, come il concorso dei Carabinieri, INPS e Agenzia delle Entrate.

La fine delle vacanze e l’arrivo della nuova stagione porteranno con loro diverse novità, di certo positive per chi è alla ricerca di un impiego. Infatti, sono diversi i concorsi pubblici al momento attivi su tutto il territorio nazionale, con qualche caso rivolto nello specifico alla Sicilia.

I concorsi sono di vario tipo e quindi mirano all’assunzione di personale con caratteristiche differenti a seconda del bando. Le principali offerte al momento sono quelle relative all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al Ministero Giustizia, ai Carabinieri, all’ASP di Messina e all’Università di Catania. Ecco dunque le informazioni principali relative ai concorsi pubblici annunciati.

Concorsi pubblici: Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato un due bandi: uno da 2.320 posti per assumere personale a tempo indeterminato, e uno da 100 posti rivolti a funzionari informatici. In entrambi i casi la scadenza è prevista per il 30 settembre.

Concorsi pubblici: INPS

Per quanto riguarda l’INPS, i posti banditi sono ben 5.000, da impiegare in diversi ruoli tra medici, dirigenti, dirigenti informatici, professionisti legali e tecnico-edilizi e altri ancora.

Concorsi pubblici: Ministero Giustizia

Il concorso al Ministero della Giustizia mette a disposizione 8.171 posti per assumere personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo. La scadenza è prevista per il 23 settembre.

Concorso Carabinieri 2021

Il concorso dei Carabinieri prevederà l’assunzione di 2938 persone tra volontari maggiorenni VFP1 e VFP4. La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è prevista per il 4 settembre.

Concorsi pubblici Sicilia: ASP Messina e UNICT

Il concorso per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina mira all’assunzione di 19 persone tra dirigenti medici e direttori di struttura. La scadenza del bando è prevista per il 23 settembre.

Invece, il concorso dell’Università di Catania è rivolto all’assunzione di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per supporto alle attività di comunicazione del progetto EUNICE. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 13 settembre.