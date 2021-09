Test Veterinaria 2021: quando escono le soluzioni della prova? Sono 60 le domande per i candidati da risolvere in 100 minuti. Ecco tutte le informazioni.

Test di veterinaria 2021: quando escono le soluzioni della prova? Sono 11.826 i partecipanti iscritti alla prova per ottenere uno dei posti messi a bando. Quest’ultimi, rispetto al numero dei candidati, sono effettivamente pochi: sono solo 877 su tutto il territorio nazionale.

La prova inizia alle ore 13 di oggi in tutti gli atenei italiani. I partecipanti si sono, tuttavia, presentati nelle sedi di svolgimento in largo anticipo (alle ore 9) per il completamento di tutte le operazioni di riconoscimento.

Le aspiranti matricole devono esibire, infatti, il documento di riconoscimento; la ricevuta di iscrizione su Universitaly; la ricevuta del pagamento del bollettino; il green pass; un’autodichiarazione sul proprio stato di salute.

Quando escono le soluzioni della prova?

La prova prevede 60 domande a cui i candidati e le candidate devono rispondere il 100 minuti. Nello specifico, la prova è composta dalle seguenti domanda: 12 quesiti di cultura generale; 10 di ragionamento logico; 16 di biologia; 16 di chimica; 6 di fisica e matematica.

Non si sa ancora esattamente quando verranno pubblicate le soluzioni della prova, ma verosimilmente il Ministero potrebbe pubblicarle tra le 17 e le 18. L’anno scorso, infatti, la prova con le soluzioni è stata caricata sul sito del Ministero intorno alle 17:30. ⁠