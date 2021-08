Test Medicina 2021: in quali casi viene annullata la prova

Test medicina 2021: il Miur ha indicato tutti i casi in cui la prova può essere annullata. Ecco quali sono, quindi, gli errori da non fare.

Test medicina 2021: quando è annullabile la prova di ammissione? Il 3 settembre si avvicina e migliaia di candidati in tutta Italia svolgeranno il test per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Dopo mesi di studio vedersi la prova annullata per un errore o una dimenticanza sarebbe un vero peccato. Ecco, quindi, tutti i casi in cui il test di medicina 2021 non è valido e può essere annullato.

Test Medicina 2021: obbligo green pass e mascherina

Un’assoluta novità rispetto agli anni passati è l’obbligo di presentare la certificazione verde per poter sostenere la prova. Il green pass attesta una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, guarigione dal covid, tampone negativo al virus nelle 48 ore precedenti. La certificazione sarà controllata con l’app apposita e va esibita prima di entrare in aula.

Inoltre, vi è obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

Non è possibile, in entrambi i casi, fare eccezione, pena l’esclusione dalla prova.

Test medicina 2021: le cause di annullamento della prova

All’interno del bando relativo al test medicina 2021 sono indicati tutti i casi che comportano l’annullamento immediato della prova d’esame.

Nel dettaglio, la prova viene annullata se:

viene svolta a in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto;

il candidato introduce e utilizza telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione; viene apposta sul modulo risposte la firma oppure contrassegni del candidato o di un componente della commissione;

si verifica un’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;

e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati; il candidato utilizza penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e\o correzioni al modulo risposte.

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando pubblicato dal MUR:

Altre regole

Ricordiamo, inoltre, che: