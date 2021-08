UNICT – Test Medicina 2021: la distribuzione dei candidati nelle aule

Mancano pochi giorni all'avvio delle prove. Ecco tutte le informazioni su orari, sedi di svolgimento e regole da seguire a Catania.

Il test di medicina 2021 è sempre più vicino. La prova nazionale di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e odontoiatria si svolgerà, infatti, il 3 settembre.

Test Medicina 2021: quando e come si svolgerà?

L’appuntamento per i candidati al test Medicina è alle ore 8:30 di venerdì 3 settembre 2021. La prova, però, inizierà alle ore 13, dopo il completamento di tutte le operazioni di riconoscimento dei candidati.

La prova durerà 100 minuti e consisterà in 60 quesiti a risposta multipla (5 opzioni) su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I posti disponibili sono 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria. Le graduatorie saranno disponibili dal 28 settembre 2021.

Test Medicina: dove si svolgerà a Catania?

Il test verrà somministrato in più sedi di svolgimento, nelle quali i candidati saranno distribuiti in base alla data di nascita. Nello specifico, le sedi saranno le seguenti:

Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89): presso il settore A i candidati nati dal 4/02/2003 al 17/12/2003 e presso il settore B i candidati nati dal 5/11/2002 al 3/02/2003;

presso il settore A i candidati nati dal 4/02/2003 al 17/12/2003 e presso il settore B i candidati nati dal 5/11/2002 al 3/02/2003; Cittadella universitaria (edificio 14): presso il settore C i candidati nati dal 21/08/2002 al 2/11/2002 e presso il settore D i candidati nati dal 24/06/2002 al 20/08/2002;

presso il settore C i candidati nati dal 21/08/2002 al 2/11/2002 e presso il settore D i candidati nati dal 24/06/2002 al 20/08/2002; Cittadella universitaria (edificio 5): presso il settore E i candidati nati dal 17/02/2002 al 23/06/2002 e presso il settore F i candidati nati dal 21/09/2001 al 16/02/2002;

presso il settore E i candidati nati dal 17/02/2002 al 23/06/2002 e presso il settore F i candidati nati dal 21/09/2001 al 16/02/2002; Cittadella universitaria (edificio 4, ex DAU): presso il settore G i candidati nati dal 28/04/2001 al 20/09/2001;

presso il settore G i candidati nati dal 28/04/2001 al 20/09/2001; Cittadella universitaria (edificio 6): presso il settore H i candidati nati dal 19/12/2000 al 27/04/2001;

presso il settore H i candidati nati dal 19/12/2000 al 27/04/2001; Polo didattico “Virlinzi””(Via Roccaromana 45): presso il settore I i nati dal 10/06/1997 al 18/12/2000;

presso il settore I i nati dal 10/06/1997 al 18/12/2000; Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21): presso il settore J i nati dal 10/10/1967 al 08/06/1997;

presso il settore J i nati dal 10/10/1967 al 08/06/1997; “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64): presso il settore L i candidati CINAP (con DSA/ disabilità indipendentemente dalla data di nascita.

Test Medicina 2021: cosa portare

Per poter svolgere il test i candidati dovranno rispettare alcune regole. In particolare, dovranno portare con sé: