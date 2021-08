Test Medicina 2021, green pass obbligatorio? La situazione

Test Medicina 2021, green pass obbligatorio? Di seguito la situazione in alcuni atenei italiani con particolare attenzione per la situazione di Unict.

Il 3 settembre, data ufficiale dello svolgimento dei test di medicina, si avvicina. Tuttavia, considerando l’introduzione del green pass obbligatorio per accedere all’università e per partecipare ai concorsi, alcuni atenei hanno reso obbligatorio e specificato sui propri siti internet l’obbligo del green pass test medicina 2021.

Test Medicina 2021 green pass: dove sarà obbligatorio

Test medicina 2021 green pass obbligatorio per entrare nei corsi di laurea di Medicina e Veterinaria a numero chiuso dell’Università Federico II di Napoli. Le prove sono fissate per mercoledì 1 settembre per Veterinaria, venerdì 3 settembre per Medicina e giovedì 9 settembre per Medicina in lingua inglese: in corsa ci sono già circa 7mila candidati iscritti.

L’obbligatorietà della certificazione verde anti-Covid19 non è una decisione dell’Ateneo fredericiano, ma è prevista da una direttiva nazionale. Tuttavia, le modalità di accesso sono una scelta e sono uguali a quelle dello scorso anno.

Anche l’Università di Palermo, ha reso noto l’obbligo del green pass per accedere ai test medicina 2021 tramite un avviso ufficiale pubblicato sul sito Unipa. Ha reso noto, inoltre, che il green pass, dovrà essere esclusivamente in modalità cartacea e non digitale. In alternativa, potrà essere presentato un referto negativo relativo ad in test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Un’altra Università che richiede l‘obbligo di green pass cartaceo è La Sapienza di Roma, che ha specificato che inoltre dovrà essere compilata un’apposita autocertificazione per chi parteciperà al test di medicina.

Test Medicina 2021 green pass: la situazione per Unict

L’Università di Catania ha reso noto l’obbligo di autocertificazione per poter partecipare al test e degli eventuali allegati: green pass, tampone o attestato di guarigione dal covid. Tuttavia, se non dovessero essere presentati tali documenti si va incontro all’esclusione dal test di medicina 2021.

Green pass: obbligo dal 1° Settembre all’Università

A partire da giorno 1 settembre, sarà, indispensabile essere in possesso del green pass per poter accedere a tutti i locali universitari sia per il personale che per gli studenti. Inoltre, rimangono vigenti le misure di prevenzione del contagio. Quindi permane l’uso obbligatorio della mascherina all’interno dei locali universitari. Inoltre vengono confermati i flussi di ingresso e uscita con percorsi specifici, l’igienizzazione delle mani e il distanziamento, secondo le linee guida di Ateneo.

A tal proposito, alcune università hanno imposto l’obbligo del green pass anche per sostenere gli esami online e per tale motivo sono scoppiate alcune polemiche a riguardo.