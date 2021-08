Ricorso Test Medicina 2021: quando e come farlo

Ricorso test Medicina 2021: il giorno del test si avvicina e la redazione di LiveUnict fa chiarezza sulle scadenze per presentare un eventuale ricorso.

Il 3 settembre è la data ufficiale dello svolgimento dei test medicina 2021. I posti a concorso ammontano a 14.020 che gli iscritti potranno ottenere superando la prova a numero chiuso. Cento minuti per risolvere 60 quesiti a risposta multipla, di cui la maggior parte di cultura generale, stabiliranno chi potrà seguire il proprio sogno di diventare medico.

Una misura molto criticata dagli studenti, associati in vari movimenti che richiedono l’abolizione del numero chiuso. Lo dimostrano le tantissime domande inoltrato per ricorso test di Medicina presentati ogni anno dagli studenti che non riescono ad accedere ai corsi, i quali si lamentano di irregolarità durante lo svolgimento della prova.

Ricorso Test Medicina: le principali irregolarità

Nonostante il test per accedere a medicina sia a numero chiuso, ogni anno, vengono riscontrate una serie di irregolarità che portano i futuri studenti a fare ricorso test medicina poiché tali irregolarità compromettono la prova. Tuttavia, le principali irregolarità riscontrate sono le seguenti:

Disposizione non a norma delle postazioni;

mancata schermatura delle aule;

utilizzo di telefoni cellulari;

errori nei quesiti somministrati;

domande non inedite;

mancato rispetto della segretezza dei test e dell’anonimato degli studenti;

errori nella formazione e nella composizione delle Commissioni.

Oltre a questi aspetti e a tali segnalazioni effettuate negli anni, nell’ultimo periodo, da inizio pandemia legata al covid-19, vi sono anche delle regole da seguire per quanto riguarda lo svolgimento dei test di medicina. Tuttavia, è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della prova, i posti devono essere ben distanziati e gli ingressi scaglionati. Inoltre, anche il mancato rispetto delle norme anti-covid può essere motivo di ricordo test medicina 2021.

Presentare ricorso per il test di medicina, è una decisione di molti studenti che non riescono a superare il test. Tuttavia, per portare avanti l’iter giudiziario è bene affidarsi a dei professionisti.

Date e scadenze per presentare ricorso Test Medicina 2021

Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) deve essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (28 settembre 2021) o da eventuali scorrimenti. Se l’istanza cautelare fosse accolta, il candidato potrebbe ricevere la possibilità di iscriversi con riserva e frequentare i corsi fino all’esito della domanda di merito.