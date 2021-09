Meteo Sicilia, settembre si apre con il caldo: allerta rischio incendi

Meteo Sicilia: ancora allerta ondate di calore e rischio incendi nell'Isola. Previste massime di 34 gradi: ecco il bollettino della protezione civile.

Meteo Sicilia: il mese di settembre si apre all’insegna del caldo. Nonostante un evidente abbassamento delle temperature da capogiro che, nelle scorse settimane, hanno interessato tutto il territorio, la morsa del caldo non lascia l’Isola.

La Protezione Civile ha, infatti, diramato per tutto il territorio e per la giornata di oggi un’allerta rischio incendi e ondate di calore. Il livello indicato nel bollettino è di preallerta arancione ed è valido per tutte le province siciliane.

In generale, però, le temperature non dovrebbero superare i 34 gradi, previsti solo nel territorio di Agrigento nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da IlMeteo.it. A Catania, invece, la temperatura massima prevista per oggi, 1 settembre 2021, è di 33 gradi.