Buone notizie per i pendolari e i cittadini di Catania. Dopo la conclusione dei necessari lavori di adeguamento infrastrutturale, la stazione Giuffrida della metropolitana riapre ufficialmente le sue porte.
A partire da oggi lunedì 27 aprile 2026, la fermata tornerà a essere pienamente operativa, ripristinando un nodo di scambio fondamentale per la viabilità cittadina e per tutti coloro che quotidianamente utilizzano il mezzo sotterraneo per spostarsi in centro.
Ritorno alla normalità per il servizio viaggiatori
Gli interventi, mirati a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture, sono stati ultimati nei tempi previsti. La stazione riaprirà regolarmente al pubblico seguendo il consueto orario di esercizio in vigore per l’intera linea della Metropolitana di Catania.