Dopo un inizio di aprile segnato da incertezze e colpi di coda invernali, la Sicilia si prepara a vivere un lunedì dell’Angelo (6 aprile) caratterizzato da una decisa stabilità atmosferica. L’arrivo di un solido campo di alta pressione di matrice sub-tropicale garantirà condizioni ideali per i tradizionali picnic e le escursioni all’aperto.
Il meteo in sintesi per lunedì 6 aprile
Le previsioni confermano un miglioramento generalizzato su tutta l’isola, con un quadro meteorologico che sa finalmente di primavera:
- Cielo: prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso su tutti i settori.
- Precipitazioni: probabilità di pioggia pressoché nulla (0%).
- Venti: deboli, principalmente dai quadranti sud-occidentali, ideali per le zone costiere.
Temperature: caldo in aumento
Il dato più rilevante di questa pasquetta 2026 è il sensibile rialzo termico. La colonnina di mercurio segnerà una media regionale delle massime intorno ai 21-22°C:
- Caltanissetta ed Enna: in queste province si attende lo sbalzo termico più marcato, con temperature minime che, in serata, si abbasseranno fino a 10°C;
- Palermo e Trapani: clima mite lungo la costa tirrenica con massime tra i 20°C e i 22°C e mare calmo;
- Catania e Messina: sotto l’Etna e lungo lo stretto il sole sarà il protagonista assoluto, con temperature gradevoli interrotte solo da leggere brezze marine.
Consigli per la giornata
Nonostante il “ruggito” dell’anticiclone, gli esperti consigliano un abbigliamento a strati. L’escursione termica sarà infatti notevole: a fronte di massime quasi estive, le minime del mattino e della sera resteranno fresche (attorno ai 7-10°C). Attenzione anche all’indice UV, previsto in aumento, che richiederà l’uso di protezione solare per chi trascorrerà l’intera giornata in montagna o in spiaggia.