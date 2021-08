Coronavirus, in Sicilia un caso su cinque del totale nazionale: +319 a Catania

Il bollettino indica ancora la Sicilia come prima regione per contagi. Nell'Isola numerosi anche i decessi, calano i ricoverati.

Il bollettino Coronavirus Sicilia di oggi indica una prima frenata nei casi giornalieri. Il bollettino riporta 1.091 positivi su 21.113 tamponi processati, a fronte degli oltre 1.600 casi di ieri. Nonostante la diminuzione di nuovi contagiati, l’Isola rimane stabilmente prima in Italia. La seguono la Lombardia (723 positivi) e il Veneto (583). Il totale in Italia è di 5.498 casi. Circa un caso su cinque, quindi, si registra in Sicilia.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 31 agosto

Dopo giorni di salita, il numero degli attuali positivi in Sicilia scende di 46 unità. Il totale è ancora alto, pari a 28.443 positivi nella regione. Numerosi anche i guariti, che oggi superano i contagiati: 1.118. I dati, tuttavia, sono ancora preoccupante. In Sicilia si registrano 19 decessi, su un totale di 75 in tutta Italia.

I ricoveri, invece, diminuiscono di 7 unità e passano da 831 a 824. Salgono di un’unità le terapie intensive, da 116 a 117.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

Ancora Catania la provincia con più casi di oggi, seguita subito dopo da Palermo. Questo l’aggiornamento provincia per provincia: