Trovato impiccato l'ex fidanzato di Vanessa Zappalà, ricercato a seguito dell'omicidio della ragazza.

Antonio Sciuto, ricercato per l’assassinio della ventisettenne Vanessa Zappalà, si è tolto la vita. L’uomo di 38 anni, ex fidanzato della giovane vittima, è stato ritrovato impiccato in un casolare in contrada Trigona, nelle campagne di Trecastagni.

A trovare il corpo sono stati i carabinieri, gli stessi che hanno scoperto l’auto di Sciuto posteggiata nelle vicinanze.

In aggiornamento…