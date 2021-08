Aci Trezza, 26enne uccisa a colpi di pistola sul lungomare: ricercato l’ex

Omicidio ad Aci Trezza, una ragazza di 26 anni originaria di Trecastagni è stata uccisa mentre passeggiava sul lungomare. Ricercato l'ex fidanzato.

Una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalà, è stata uccisa a colpi di pistola sul lungomare di Aci Trezza, frazione di Aci Castello. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri, mentre la giovane passeggiava con degli amici. A sparare, secondo i testimoni presenti sul posto, sarebbe stato l’ex fidanzato, già in passato denunciato più volte per stalking. Fatale un colpo che ha raggiunto la vittima alla testa.

L’uomo, originario di San Giovanni La Punta, è ricercato dai carabinieri. Indaga sul posto la compagnia di Acireale. Sono stati gli amici della vittima, presenti al momento della sparatoria, ad aiutare le forze dell’ordine nella ricostruzione dell’accaduto. Anche un’altra ragazza della comitiva sarebbe stata ferita di striscio da un colpo alla schiena durante gli spari.