Sicilia, spiagge chiuse la notte di Ferragosto: le zone coinvolte

Spiagge chiuse in Sicilia per la notte di Ferragosto: la decisione è stata presa dai sindaci locali e varrà per tutta la provincia del capoluogo siciliano.

Niente bagno di mezzanotte, né campeggio in spiaggia nel Palermitano. Anche quest’anno, infatti, a Palermo e provincia le spiagge rimarranno “chiuse” la notte di Ferragosto. La decisione è stata presa durante l’incontro promosso dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, insieme ai sindaci dei comuni palermitani. La misura è volta all’interdizione delle spiagge nella notte di Ferragosto, rispondendo così a un criterio di massima prudenza anti-Covid.

Una situazione analoga a quella dell’anno precedente quando, a causa del Coronavirus, l’accesso notturno alle spiagge è stato interdetto in quasi tutta la Sicilia, visti i numeri crescenti dei contagi. Anche quest’anno, la Regione Siciliana continua a rimanere al primo posto per contagi giornalieri estivi, e Palermo risulta essere la provincia più colpita.

Pertanto, l’accesso alle spiagge non sarà consentito tra le 20 del 14 agosto e le 6 del 15 agosto, a eccezione di addetti ai lidi e al personale addetto alla pulizia. I clienti dei lidi potranno utilizzare le strutture in un numero ridotto e con i distanziamenti previsti dalla legge.

La disposizione è stata adottata dai sindaci di Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Pollina e Cefalù. Per l’occasione, il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha già emesso un’ordinanza per la chiusura di tutte le spiagge e disposto la vigilanza sui punti di accesso.