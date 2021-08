Sicilia, chiusura spiagge la notte di Ferragosto: ecco quali

Spiagge chiuse durante la notte di Ferragosto in Sicilia: l'avviso è arrivato da alcuni Sindaci di alcuni comuni siciliani per evitare assembramenti e l'espandersi dei contagi da covid-19.

Anche quest’anno, come lo scorso anno, a causa della pandemia da covid-19, molte spiagge rimarranno chiuse al pubblico durante la notte di Ferragosto principalmente per evitare assembramenti e dunque l’espandersi dei contagi da covid-19. Dunque, ciò significa, che non sarà possibile campeggiare in spiaggia con la tenda né immergersi in acqua per l’attesissimo bagno di mezzanotte.

Il primo avviso vedeva coinvolte alcune spiagge nel palermitano. La disposizione è stata adottata dai sindaci di Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Pollina e Cefalù. Per l’occasione, il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha già emesso un’ordinanza per la chiusura di tutte le spiagge e disposto la vigilanza sui punti di accesso.

Successivamente, un altro avviso vede coinvolte alcune spiagge della Sicilia orientale tra cui Sampieri, Arizza, Cava D’Aliga e Donnalucata. Infatti, il Comune di Scicli, ha pubblicato un avviso con il divieto di stazionamento in tali spiagge libere durante la notte del 14/15 agosto dalle ore 21 alle ore 6.