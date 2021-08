Concorso Polizia di Stato, 1227 posti: requisiti e come fare domanda

Indetto concorso per l'assunzione di più di 1200 agenti della Polizia di Stato. Ecco i requisiti per accedervi, come fare domanda e come si articolano le prove d'esame.

Indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato. La selezione è rivolta a civili e a candidati maggiorenni.



I requisiti

Per poter accedere al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente;

essere maggiorenni (18 anni) e non aver compiuto 26 anni di età;

idoneità fisica , psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

non essere stati espulsi dalle Forze Armate;

non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

non essere stati destituiti o licenziati da pubblici uffici,

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere decaduti dall’impiego.

Come fare domanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 16 agosto 2021. La domanda va fatta tramite la procedura informatica disponibile online sul sito concorsionline.poliziadistato.it.

Il candidato dovrà essere in possesso di SPID oppure di Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Le prove d’esame

Oltre alla valutazione dei titoli, l’accesso prevede il superamento di: