Green pass obbligatorio in tutta Italia dal 6 agosto, ma molti non hanno ancora ricevuto l'sms. Ecco come ottenere il codice e scaricare il certificato verde.

Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio in tutta Italia. Bisogna, dunque, averlo sempre a portata di mano per andare nei bar, ristoranti, concerti, musei nelle palestre. Il green pass può essere presentato sotto forma digitale o cartacea.

Green pass: come recuperare l’authcode senza sms

Nel caso in cui non sia arrivato nessun messaggio sul vostro smartphone, il ministero della Salute ha attivato una nuova funzione di recupero del codice. Per scaricare il certificato, basterà andare sul sito www.dgc.gov.it e inserendo lo Spid, la tessera sanitaria o la carta d’identità. In alternativa è possibile utilizzare l’app Immuni o IO per recuperare l’authcode e per scaricare successivamente il green pass.

Una volta ottenuto l’Authcode si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con a app Immuni.

Quando servirà il “Certificato verde”

La certificazione verde sarà obbligatoria in tutta la penisola e deve essere esibita per consumare nei bar o nei ristoranti a chiuso oppure per vedere i musei, partecipare ad alcune mostre, spettacoli, eventi per andare allo stadio. Sarà obbligatorio anche nelle strutture sportive al chiuso come piscine e palestre, sarà obbligatorio anche per la partecipazione dei concorsi pubblici.

Nei prossimi giorni, si parlerà della sua estensione per i trasporti e per il personale scolastico, quindi il green pass potrebbe diventare obbligatorio anche nei piccoli spostamenti. Che questo si realizzi entro il 6 agosto è, tuttavia, improbabile: verosimilmente, potrebbe diventare obbligatorio tra la fine del mese di agosto e i primi 15 giorni di settembre.

Sul fronte scolastico, l’idea è quella di attendere il 20 agosto. Questa data è molto importante per capire se si supererà il 90% dei vaccinati tra il personale scolastico. Se questa percentuale non sarà raggiunta, potrebbe scattare l’obbligo di vaccinazione.

Green pass non obbligatorio sotto i 12 anni

I bambini sotto i 12 anni non sono obbligati a presentare il green pass, è importante ricordare però che l’età minima per ottenere il green pass è di 2 anni. Quindi, i bambini tra i 2 e i 6 anni possono richiedere il green pass senza fare il tampone, mentre dai 6 ai 12 anni per ottenere la certificazione verde serve un tampone negativo o in alternativa la certificazione di avvenuta guarigione.

Dai 12 ai 17 anni, infine, se non si è in possesso del green pass, sarà necessario mostrare un tampone negativo per accedere ai luoghi prima elencati.