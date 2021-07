Concorsi pubblici e green pass obbligatorio: le nuove regole

Concorsi pubblici ad accesso limitato solo per chi è in possesso del green pass. Ecco cosa prevede il DL del 23 luglio, da quando e come verrà applicato.

Concorsi pubblici al via, ma col green pass. A partire dal 6 agosto non basterà il possesso di tutti i requisiti e il completamento dell’iscrizione per partecipare ai concorsi, ma servirà anche il certificato verde. Lo stabilisce l’ultimo decreto Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi negli scorsi giorni.

Concorsi pubblici col green pass: cosa prevede il decreto

L’uso del green pass nei concorsi pubblici è previsto dal DL del 23 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale negli ultimi giorni. Il decreto introduce limitazioni agli ingressi per chi non si fosse ancora vaccinato, impedendo di fatto l’accesso in caso di mancato possesso del certificato verde.

Nel dettaglio, il decreto prevede per l’accesso ai concorsi pubblici 2021 il possesso di un green pass che comprovi almeno una dose di vaccino. In alternativa, i partecipanti dovranno eseguire a loro spese ed esibire prima del concorso un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti.

L’entrata in vigore del green pass per i concorsi pubblici è prevista il 6 agosto, assieme agli altri luoghi a rischio contagio e assembramento per le quali sarà necessario il certificato digitale.

Concorsi pubblici 2021: i bandi attivi

Già nelle prossime settimane diversi concorsi pubblici sperimenteranno questa nuova modalità di accesso. In particolare, sono le forze armate ad aver messo a disposizione il maggior numero di posti, oltre cinquemila, suddivisi come segue:

Non solo concorsi pubblici: le novità del green pass

Oltre alle norme stabilite con il DL del 23 luglio, nei prossimi mesi arriverà una nuova stretta sulle attività per le quali sarà necessario il green pass. A livello universitario si ipotizza l’uso del green pass per i test d’accesso, in particolare quelli a numero programmato nazionale, ma anche negli studentati.

A partire da settembre, inoltre, il green pass potrebbe diventare obbligatorio anche per i mezzi a lunga percorrenza, come aerei, treni e navi. Si dibatte, inoltre, su un possibile impiego del certificato verde a scuola, mentre sembrerebbe ormai definito l’uso del green pass anche per le visite parentali in ospedale.