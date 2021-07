Concorso Forze Armate, bando per 2251 VFP4: requisiti e prove

Concorso Forze Armate: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un nuovo bando per il reclutamento di 2251 volontari. Ecco i requisiti, le prove previste e come fare domanda.

Concorso Forze Armate: indetto per il 2021 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2251 VFP4 nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare.

Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai blocchi indicati nel bando e in possesso dei requisiti a bando.

Concorso Forze Armate: i posti a concorso

Nello specifico, i posti messi a concorso sono i seguenti:

1211 posti nell’Esercito ;

; 564 posti nella Marina militare ;

; 476 posti nell’Aeronautica militare.

Le prove

Le prove per accedere al Concorso saranno così articolate:

prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; accertamenti , nell’ambito di ciascuna Forza armata, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne;

, nell’ambito di ciascuna Forza armata, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne; valutazione dei titoli.

Nello specifico, la prova di carattere culturale consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie: 10 di matematica; 20 di italiano; 10 di cittadinanza e costituzione; 10 di ordinamento e regolamenti militari; 10 di storia; 10 di geografia; 10 di scienze; 10 di inglese; 10 di deduzioni logiche.

Come fare domanda

Per fare domanda bisogna collegarsi al portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area “concorsi on-line”. Per accedere, bisogna essere in possesso di SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura guidata di accesso.

Concorso Forze Armate: i requisiti

Per partecipare al concorso VFP4 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: