Green pass obbligatorio per trasporti e docenti: verso il nuovo decreto

Green pass obbligatorio per trasporti e scuola? L'ipotesi per i trasporti sembra essere quasi certa, ma resta ancora l'incognita su quando verrà adottata. Si formulano ipotesi anche per i docenti.

Il Governo è sempre all’opera per studiare nuove misure per contrastare l’aumento di contagi da coronavirus. La misura del green pass obbligatorio potrebbe estendersi verso altre categorie: scuola e trasporti. Oltre alle categorie già elencate, dove sarà obbligatorio avere il green pass, adesso c’è l’ipotesi di introdurlo per i trasporti a lunga percorrenza: treni, navi ed aerei.

Ma resta ancora un importante incognita: quando verrà adottata l’ipotesi? I dubbi restano fermi sui mesi di agosto e settembre. Il green pass non sarà necessario per il trasporto pubblico locale, ma è stato chiesto alle Regioni un potenziamento dei mezzi con l’obiettivo di aumentare il numero delle corse.

Il green pass obbligatorio viene valutato anche per i docenti, in vista del rientro a settembre. Mercoledì sarà presentato il Piano Scuola alle Regioni per poter tonare in presenza, aderendo alla campagna vaccinale.

Riguardo la campagna, almeno l’85% dei professori è immunizzato o aspetta la somministrazione della seconda dose, per cui, il governo ha deciso di aspettare sino al 20 agosto, cercando di arrivare alla soglia del 90% di vaccinati, per poter adottare successivi ed eventuali provvedimenti.

L’intervento sarà richiesto dove il numero di immunizzati risulta troppa basso, specialmente in alcune Regioni italiane: le province autonome di Trento e Bolzano hanno una media di adesione inferiore rispetto a quella nazionale. In più si aggiungono le seguenti regioni: Liguria (39,82% di vaccinati), Sicilia (53,16%), Calabria (64,25%) e Sardegna (66,48%).