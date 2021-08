Ecobonus auto usate 2021: chi può richiedere incentivi

Ecobonus incentivi auto 2021: dovevano scadere lo scorso 30 giugno, ma a partire da oggi è ancora possibile richiederli. Ecco per quali veicoli.

Ecobonus, gli incentivi auto dovevano scadere lo scorso 30 giugno, ma il bonus auto ritorna: come comunica il Mise, dalle 10.00 di oggi, è possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico i bonus per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione.

Gli incentivi

Con 350 milioni di euro, stanziati dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis, è stato rifinanziato l’Ecobonus. La grande novità riguarda le auto usate: se prima il bonus riguardava solo chi acquistava un autoveicolo nuovo di fabbrica, ora sono stati stanziati 40 milioni di euro dedicato alle auto usate, benzina o diesel, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2.

Incentivi auto: per quali veicoli?

Innanzitutto, per accedere a questo incentivo sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che comunque abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus. Inoltre, nel dettaglio, i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive vengono ripartiti in questo modo:

200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2- il contributo è di 1.500 euro;

per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2- il contributo è di 1.500 euro; 60 milioni per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2- il contributo è di 2.000 euro con rottamazione e di 1.000 senza;

per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2- il contributo è di 2.000 euro con rottamazione e di 1.000 senza; 50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021, invece, questi restano invariati e quindi prenotabili in base alla “Massa Totale a Terra” (MTT) e all’alimentazione.

Immatricolazioni auto elettriche

Nel secondo trimestre del 2021, secondo i dati dell’Acea (associazione dei costruttori automobilistici europeri), la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria in Italia e nell’Unione Europea è più che raddoppiata: dal 3,5% nel secondo trimestre del 2020 si è passati al 7,5% di quest’anno, mentre i veicoli ibridi plug-in hanno rappresentato l’8,4% di tutte le nuove auto vendute.

Secondo il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto si va nella strada giusta: “L‘ecobonus è favorire la trasformazione tecnologica, fornire risposte concrete anche alle categorie più in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio e servizi in un settore tra in più importanti del nostro paese”.