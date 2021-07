Bonus auto 2021, in arrivo nuovi incentivi: a chi spetta e come fare domanda

Il bonus Auto 2021, recepito nel Maxi Emendamento del Governo, incentiva l'acquisto di auto nuove. In pratica, serve a rottamare il vecchio veicolo inquinante e comprarne uno più ecosostenibile. Ecco tutto quello che c'è da sapere per richiederlo.

Arrivano altri 350 milioni di euro di nuovi incentivi per ottenere il bonus auto 2021 grazie ad un emendamento approvato in Commissione al bilancio al Decreto Sostegni Bis e poi recepito nel Maxi Emendamento del Governo. L’incentivo, chiamato Ecobonus, doveva scadere lo scorso 30 giugno 2021, così come previsto nell’ambito del testo originario del Decreto, ma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Di seguito tutte le informazione necessarie per richiederlo.

Le novità dell’emendamento

La proroga dell’incentivo garantisce la sua durata fino al 31 dicembre 2021: nello specifico, l’emendamento ha aggiunto all’articolo 73 del testo del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, una serie di parametri, la proroga e maggiori risorse.

Innanzitutto, la grande novità riguarda le auto usate: se prima il bonus riguardava solo chi acquistava in Italia un autoveicolo nuovo di fabbrica, adesso riguarda anche chi ne acquista uno usato. Per ottenere l’ecobonus vi sono una serie di specifici criteri e una rinnovata suddivisione dei fondi.

Le risorse extra per i veicoli nuovi

Il bonus finanzia l’acquisto di veicoli a basse emissioni: la valutazione economica per il finanziamento di nuovi veicoli meno inquinanti si fa quindi a seconda della loro categoria e calcolando le loro immissioni in grammi di anidride carbonica (C02) per chilometro. Le suddivisioni sono le seguenti:

60 milioni di euro saranno destinati all’acquisto (o anche locazione finanziaria) di autoveicoli con immissioni fino a 60 grammi di CO2 per km;

200 milioni di euro per l’acquisto (o anche locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni da 61 a 135 grammi di CO2 per km;

50 milioni di euro per l’acquisto (o anche in locazione finanziaria) di veicoli commerciali categoria N1 e veicoli speciali categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 15 milioni saranno riservati all’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici (bonus auto elettriche).

Le risorse per i veicoli usati nel bonus auto 2021

L’emendamento prevede anche il finanziamento con 40 milioni di euro per l’acquisto di autoveicoli usati di categoria M1, per cui non sono stati ottenuti già dei benefici previsti per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, con classe non inferiore ad Euro 6 e che abbiano un prezzo non superiore a 25 mila euro, rispetto alle quotazioni medie. È necessaria anche la contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011, di cui l’acquirente oppure un familiare convivente siano stati proprietario o intestatari da almeno 12 mesi. Vediamo a quanto ammonta il bonus a seconda delle immissioni di CO2:

2000 euro per i veicoli con immissioni da 0 a 60 grammi di CO2 per km;

per i veicoli con immissioni da 0 a 60 grammi di CO2 per km; 1000 euro per i veicoli con immissioni da 61 a 90 grammi di CO2 per km;

per i veicoli con immissioni da 61 a 90 grammi di CO2 per km; 750 euro per i veicoli con immissioni da 91 a 160 grammi di CO2 per km.

A chi spetta il bonus?

Gli incentivi sono rivolti a chi acquista in Italia, o in locazione finanziaria, automobili di categoria M1 e veicoli commerciali di categoria N1 e M1 speciali.

È importante ricordare che non è stato prorogato il bonus per l’acquisto di ciclomotori e motocicli di categoria L.

Per ottenere il bonus, i veicoli di categoria M1 devono avere le seguenti caratteristiche:

devono essere nuove di fabbrica;

con emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per km;

acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 con il prezzo di listino che non superi i 50.000 euro, IVA esclusa (fino a 60 g/km di CO2) o i 40.000 euro, IVA esclusa (fino a 135 g/km di CO2).

I veicoli di categoria N1 e M1 speciali, invece, devono essere nuovi di fabbrica, la massa totale a terra non deve essere superiore a 3,5 tonnellate, devono essere acquistati in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Inoltre, devono essere intestati da almeno 12 mesi allo stesso soggetto del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi e omologato fino alla classe 4/IV.

Bonus auto, come ottenerlo?

A fare domanda devono essere i rivenditori, che devono registrarsi sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico “Ecobonus” e prenotare i contributi per ogni singolo veicolo.

Per ottenere il bonus auto 2021 c’è tempo fino al 31 dicembre 2021. La procedura avviene in quattro fasi: