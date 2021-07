Metro Catania, aperta la nuova stazione Cibali: ecco com’è [FOTO]

Inaugurata stamattina, è finalmente operativa la stazione Cibali della metropolitana di Catania: ecco le foto della nuova fermata.

È finalmente operativa la stazione Cibali della metropolitana di Catania. È stata inaugurata alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone, del Gestore della FCE Angelo Mautone e del Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile Giancarlo Cancelleri.

La prima corsa aperta al pubblico è partita intorno alle 12.00, dopo che un gruppo di invitati e di giornalisti si erano riuniti per l’occasione. Si può accedere alla nuova stazione dagli ingressi di via Galermo e di via Bergamo.

Si completa così la tratta Nesima-Stesicoro con l’apertura di una stazione che era attesa già da molto tempo. In questi sette chilometri a doppio binario, sono presenti dieci stazioni che permettono di raggiungere anche il cuore di Catania.