Metro Catania, apre “Cibali”: dalla nuova stazione ingresso gratuito

Metro Catania - Inaugurata oggi la stazione Cibali. Il sindaco Pogliese presenta le prossime stazioni e il direttore della FCE fa un "regalo" ai catanesi.

Dopo un’attesa durata anni, a Catania apre la metro Cibali. La nuova stazione è stata inaugurata oggi, martedì 27 luglio, e collegherà una parte nevralgica e molto popolata della città, a pochi metri dallo stadio del Calcio Catania. Per festeggiare l’apertura, da oggi e fino all’8 agosto entrando alla stazione Cibali si avrà diritto all’ingresso gratuito in direzione Nesima e Stesicoro.

Metro Catania: l’apertura di Cibali

La nuova fermata “Cibali” della Metro Catania ha accorciato le distanze per gli abitanti dello storico quartiere, poiché in appena undici minuti mezzo di tragitto coi treni della metropolitana si raggiunge la stazione di Stesicoro, senza il problema di dover lasciare l’automobile in parcheggio nella zona del centro. Allo stesso tempo, si arriva viceversa allo Stadio Massimino dai 7,3 km dell’attuale linea della metropolitana.

All’inaugurazione di oggi presenti, tra gli altri, il sottosegretario ai trasporti, Giancarlo Cancelleri, il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore regionale Marco Falcone e il direttore generale della ferrovia Circumetnea Salvo Fiore.

Catania live: le dichiarazioni di Pogliese

“Oggi – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – è un giorno importante per la città, abbiamo finalmente la decima stazione che collega con un quartiere storico come Cibali. La metro sta modificando il volto di Catania, tutto ciò è reso possibile grazie a lavoro sinergico tra istituzioni. Dobbiamo essere fieri di un percorso che tutti abbiamo scritto, ora l’obiettivo è il 2026 con le 37 stazioni e i 45 km di binari sotterranei da Paternò all’aeroporto.

L’apertura della stazione di Cibali è solo un passo in avanti – prosegue il primo cittadino -: la Metropolitana, tra pochi mesi, arriverà fin dentro all’ospedale Garibaldi e subito dopo a Monte Po. Prossimamente unirà anche Librino, Santa Maria Goretti e l’aeroporto al centro città; ma anche Misterbianco e in seguito anche Paternò, passando per Piano Tavola e Valcorrente connettendo una vasta area metropolitana”.

Metro Catania: apertura gratis da Cibali

Infine, il direttore generale della Fce Salvo Fiore, infine, annunciato che per invogliare e far abituare i catanesi della zona di Cibali a scegliere la metro, fino a giorno 8 Agosto ci sarà libero accesso; cioè si potrà viaggiare gratis entrando dalla nuova stazione per salire sui treni della metropolitana, sia verso Nesima che verso Stesicoro.