Lavoro Catania, Ferrovia Circumetnea assume: posti e requisiti

Nuova opportunità di Lavoro Catania: indetto bando di concorso per la Ferrovia Circumetnea. Di seguito tutti i requisiti, le selezioni e scadenze.

Lavoro Catania: nuove rilevanti opportunità in arrivo. Di fatto, è stato indetto un nuovo bando volto all’assunzione di 8 figure di operatore di esercizio (par. 140 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale 3ª, area operativa esercizio) a tempo indeterminato e part-time verticale della durata di dieci mesi, presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Dei posti messi a disposizione, quattro sono riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della stessa Ferrovia, che presentino anzianità di servizio non inferiore a due anni oltre che i requisiti richiesti.

Requisiti

Ma cosa serve per ottenere questo posto di lavoro Catania? Di seguito sono riportati i requisiti generici per l’accesso a questo bando di concorso:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;

assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego pubblico;

inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispenda dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o invalidi, o comunque, con mezzi fraudolenti;

diploma di scuola media secondaria di secondo grado;

Selezione e scadenza

La selezione per il bando della Ferrovia Circumetnea è rivolta a soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Inoltre, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 2 agosto 2021.

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 100 domande di partecipazione si procederà ad una preselettiva, che consisterà nella somministrazione in via telematica di un questionario di 60 domande da consegnare entro un’ora dall’avvenuta consegna.

Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso sono indicati nel bando, presente anche all’interno del sito internet della Circumetnea.