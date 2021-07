Lavoro Catania, da Pandora all’Università: le posizioni aperte

Lavoro Catania: pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nuovi bandi per l'Università di Catania. Interessanti posizioni aperte anche come addetti alle vendite.

Lavoro Catania: nuove offerte di lavoro per la provincia catanese. Posizioni aperte per ricercatori presso l’Università di Catania e addetti alle vendite per Pandora e Arcaplanet. Ecco, in maniera dettagliata i posti disponibili e i requisiti principali.

Offerte lavoro Catania: bandi per l’Università di Catania

Nella Gazzetta ufficiale n.59 del 27-07-2021, sono stati pubblicati i seguenti bandi legati all’ateneo catanese:

selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 10/N3 – Cultura dell’Asia centrale e orientale;

selezione pubblica per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali;

procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti

I bandi per le due selezioni pubbliche sono disponibili sul sito dell’Università degli studi di Catania, nella sezione “Bandi, gare e concorsi“, dove sono indicati il Dipartimento di afferenza, la lingua straniera richiesta, gli specifici requisiti di ammissione, il settore scientifico-disciplinare e i profili indicati, oltre che a un numero massimo di pubblicazioni da presentare. La scadenza dei bandi è prevista per il 26 agosto 2021.

La procedura di selezione è, invece, destinata alle figure per i seguenti settori disciplinari:

Medicina clinica e sperimentale;

Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile; settore scientifico-disciplinare;

Pediatria generale e specialistica.

I requisiti sono come quelli riportati precedentemente, ma a questi si aggiungono i titoli di specializzazione medico necessari. Anche per questa procedura la scadenza è il 26 agosto.

Lavoro Catania: Pandora assume

La nota azienda Pandora è alla ricerca di personale da assumere part-time a Catania. La figura richiesta è addetto/a alle vendite, che sia in grado di partecipare efficacemente alle attività di vendita, mantenere alti standard di servizio, oltre che gestire resi, ordini, spedizioni, pagamenti e lamentele in maniera seria, disponibile e professionale.

Inoltre, sono requisiti essenziali: esperienza pregressa in un ruolo di vendita o assistenza alla clientela; possesso del diploma di scuola secondaria; capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori; conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario.

Lavoro Catania:Amazon assume