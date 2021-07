Cashback di Stato: quando arrivano i rimborsi? Ecco il messaggio

Cashback di Stato: quando arrivano i rimborsi? In questi giorni in tanti stanno ricevendo il messaggio con le info ufficiali sull'accredito cash-back.

Indice 1 Messaggio cashback in arrivo

2 Rimborso cashback Governo: quando arriva

3 Supercashback: la classifica finale

Cashback di Stato, ormai manca pochissimo: sono tanti gli utenti che in questi ultimi giorni stanno ricevendo la comunicazione ufficiale sull’arrivo dei rimborsi.

Ci sono stati molti dubbi e incertezze, ma adesso è ufficiale. Il Governo aveva infatti deciso di sospendere il secondo semestre di cashback (l’iniziativa era prevista anche dall’1 luglio al 31 dicembre 2021).

Messaggio cashback in arrivo



Come si fa a capire se stanno erogando l’accredito cashback? Per sapere se a giorni anche tu riceverai il tuo cash-back, basta attendere il messaggio. Tutti coloro che hanno aderito al cashback di Stato stanno ricevendo proprio in questi giorni sull’app IO un messaggio: ”Congratulazioni, hai diritto al Cashback accumulato”. Secondo questa comunicazione ufficiale, “il conteggio per i rimborsi del primo semestre 2021 del programma Cashback si è concluso”.

Rimborso cashback Governo: quando arriva



L’importo “sarà accreditato entro 60 giorni dalla fine del periodo (concluso il 30 giugno 2021)”. È questo che si legge nel messaggio che tanti stanno ricevendo tramite l’app IO. L’ultima data utile per l’accredito cashback è il 29 agosto 2021; si riceverà una comunicazione ufficiale anche quando verrà effettuato il bonifico.



Il cashback di Stato assicura il rimborso del 10% delle spese effettuate con un minimo di 50 transazioni: la cifra massima rimborsabile è di 150 euro

Supercashback: la classifica finale



Il super cashback, invece, premia con 1500 euro i 100mila utenti che hanno effettuato più operazioni con carte di credito e debito o app per il pagamento. In questo caso si attende ancora la classifica ufficiale, i ritardi potrebbero essere dovuti ai furbetti.



Per essere tra i fortunati che riceveranno questo maxi rimborso, occorre aver fatto 787 transazioni. E questo super accredito dovrebbe essere effettuato entro il 30 novembre 2021.

“La classifica per il Super Cashback non è ancora definitiva. Come stabilito dal Decreto Legge 30 giugno 2021, la graduatoria verrà consolidata al termine delle operazioni relative ai reclami, in carico alla società Consap”.