Lavoro Catania, Amazon e altre aziende assumono: le offerte

Lavoro Catania, diverse aziende siciliane assumono in questo periodo. Ecco una serie delle principali offerte disponibili sul web e come candidarsi.

Lavoro Catania – Anche in piena estate non mancano le offerte per posizioni lavorative sul web. Tra i principali portali di cerco lavoro si trovano quotidianamente decine di annunci per i lavori più svariati. Di seguito una selezione delle offerte di lavoro a Catania pubblicate su Linkedin e non.

Lavoro Catania per agronomi

Tra le prime offerte lavoro Catania pubblicate su Linkedin, l’azienda Oranfresh ricerca per la sede etnea un agronomo. “Il candidato – si legge nell’annuncio – deve avere un’esperienza poliennale nelle tecniche di produzione in agrumicoltura e frutticoltura, inclusa la difesa fitopatologica”.

Tra gli altri requisiti, si chiedono buone conoscenza delle tecniche di sperimentazione di laboratorio e di pieno campo. Completano il profilo ottime capacità di pianificazione di lavoro, lavoro in team, per obiettivi e utilizzo avanzato di Word, Excel e Power Point.

Amazon assume a Catania

Non solo aziende locali. Tra le altre grandi aziende che hanno attivato offerte di lavoro Catania c’è anche Amazon. Il colosso dell’ecommerce offre per la città etnea una posizione come “Graduate Responsabile di produzione“. Trattandosi di un leadership program, tra le richieste dell’azienda c’è:

titolo di laurea triennale ottenuto o laureando;

flessibilità per trasferirsi per la posizione;

disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend o di notte;

conoscenza a livello “fluente” in italiano e inglese.

Tra i requisiti preferenziali, inoltre, si chiedono anche eventuali esperienze lavorative pregresse. Per candidarsi bisogna accedere alla posizione tramite il portale “Amazon Jobs” e cercare la sede di Catania.

Offerte lavoro Catania alla Apple

Apple, azienda famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti di punta nel settore degli smartphone e dei PC, offre a Catania una posizione come IT Specialist presso l’Apple Store etneo. Le opportunità di lavoro sono full time e part-time. Tutti i dettagli sulla posizione sono disponibili su Linkedin e sul portale “Jobs Apple” ricercando la posizione di specialista IT.

Tra i requisiti fondamentali richiesti: capacità di offrire ai clienti esperienze eccezionali in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante interazione personale; forte interesse per la tecnologia, in particolare per i prodotti Apple; eccellenti capacità di comunicazione.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi

Tra le posizioni attive non strettamente legate alla città etnea, ma che di solito non si trovano tra i portali di “cerco lavoro Catania”, infine, si segnalano diversi concorsi pubblici in Sicilia con bandi già pubblicati, attivi o in scadenza. In particolare, nelle prossime settimane sono previsti concorsi pubblici per:

Azienda ospedaliera universitaria di Messina

Asp di Messina

Asp di Enna

ARPA Sicilia

Tutti i dettagli si trovano nelle ultime edizioni della Gazzetta Ufficiale e al seguente link.