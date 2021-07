Offerte lavoro Sicilia, dall’Asp all’ARPA: tutte le posizioni aperte

Aperti diversi bandi di concorso per ricoprire ruoli presso le aziende ospedaliere di Messina e presso l'ARPA. I posti disponibili sono sia a tempo determinato che a tempo intederminato.

Aperti bandi di concorso per la copertura di posti vacanti in alcune aziende ospedaliere di Messina ed Enna, e un bando di concorso aperto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia. Le offerte lavoro Sicilia in questione sono a tempo determinato e indeterminato secondo quanto scritto in Gazzetta Ufficiale.

Azienda ospedaliera universitaria di Messina

L’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Gaetano Martino” di Messina avvia un concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario. In particolare, le figure ricercate sono quelle di infermieri pediatrici, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato alle persone disabili.

Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U., sito ufficiale del Policlinico di Messina. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 agosto 2021.

Asp di Messina

Attivo un bando di concorso per il conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico, direzione di struttura complessa UTIC con U.O.S Cardiologia. Le domande andranno redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, entro il 19 agosto 2021.

Il bando integrale con tutte le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reperibile sul sito internet dell’azienda sanitaria provinciale di Messina.

Asp di Enna

Anche l’Azienza sanitaria provinciale di Enna ha avviato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente. L’offerta di lavoro è a tempo indeterminato e riguarda l’area amministrativa e professionale. In particolare, i posti verranno così distribuiti:

otto posti come dirigente amministrativo ;

; tre posti come dirigente ingegnere ;

; due posti come dirigente avvocato.

Le domande dovranno essere inoltrate online nella sezione dedicata del sito internet dell’Asp di Enna, entro e non oltre il 19 agosto 2021. Per ulteriori informazioni si può scaricare il bando completo reperibile sul sito internet ufficiale dell’ente.

ARPA Sicilia

Il direttore generale di Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia ha reso noto la pubblicazione di alcuni bandi di concorso per la copertura di posti vacanti nell’Area della dirigenza. Il lavoro è da intendere a tempo pieno e determinato e si potrà partecipare entro il 4 agosto 2021.

Gli avvisi pubblici di selezione per la copertura di tali posti sono reperibili sul sito internet ufficiale di ARPA Sicilia.