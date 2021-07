Lavoro Sicilia: da Lidl a Ikea tutte le offerte attive

Lavoro Sicilia: da Ikea a Lidl, ecco tutte le offerte di lavoro attive sul territorio. Opportunità per giovani alla ricerca di uno stage e specialisti.

Lavoro Sicilia: se sei alla ricerca di un lavoro all’interno del territorio siciliano, sono diverse le offerte attualmente attive. Dallo stage ad assunzioni a tempo determinato, le opportunità di lavoro non mancano per tutti coloro che hanno voglia di entrare nel mondo del lavoro o hanno bisogno di trovare un altro impiego.

Vediamo, di seguito, tutte le offerte disponibili su tutto il territorio da Catania a Palermo.

Lavoro Sicilia: Lidl assume

La catena di supermercati discount diffusissima sul territorio italiano è alla ricerca di nuove risorse da inserire all’interno della propria azienda. Sono in totale 8 le opportunità di lavoro al momento attive:

Junior Real Estate Project Manager Sicilia: Palermo

Graduate Program Generazione Talenti: Misterbianco

Addetto Vendite part-time sostituzione maternità: Siracusa

Operatore di Filiale part-time: Lentini

Apprendista addetto vendite part-time: Catania

Addetto Vendite a chiamata: Siracusa

Graduate Program Generazione Talenti Logistica: Misterbianco

Real Estate Development Manager: Palermo

Per inviare la propria candidatura, è necessario collegarsi al sito della catena di supermercati Lidl e navigare sulla sezione “Annunci di Lavoro”. Per ogni opportunità lavorativa indicata, sono specificati requisiti, dettagli sulla posizione da ricoprire e modalità di candidatura.

Lavoro Ikea: le posizioni aperte a Catania

Anche l’azienda multinazionale svedese Ikea è alla ricerca di nuovo personale da inserire tra le proprie fila. Sono 4, al momento, le posizioni aperte presso la sede di Catania:

Stage Area Food: Catania

Consulente d’arredo – Order Point Palermo: Catania

Addetto area logistica: Catania

Addetto vendite part-time: Catania

Come nel caso di Lidl, è possibile reperire ulteriori informazioni sulle posizioni aperte sul sito dell’azienda. Per trovare le specifiche sulle offerte di lavoro elencate sopra, è necessario navigare nella sezione “Lavorare in Ikea”.

Penny Market cerca personale

Penny Market, la catena tedesca di supermercati discount presente anche in Sicilia, è alla ricerca di personale. Ben 9 le posizioni aperte su tutto il territorio siciliano: nello specifico, si cercano stagisti nel settore delle vendite e specialisti di macelleria. Ecco il dettagli delle posizioni:

Stage addetto vendita: Palermo

Addetto alla vendita e banco gastronomia: Palermo

Stage addetto vendita: Lentini

Stage addetto vendita: Gela

Specialista di macelleria: Giarre

Specialista di macelleria: Acireale

Specialista di macelleria: Catania

Specialista di macelleria: Gela

Specialista di macelleria: Palermo

Tutti coloro che vogliono inviare la propria candidatura devono collegarsi sul sito internet dell’azienda e raggiungere la sezione “Lavora con noi”. Basterà inserire l’area geografica in cui si cerca lavoro per visualizzare tutte le offerte attive.