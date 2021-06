Concorsi Sicilia, ASP e aziende ospedaliere cercano personale

Concorsi Sicilia: sono molti gli incarichi messi al bando da parte delle ASP e delle aziende ospedaliere sparse sul territorio siciliano. Quali sono nello specifico? Quando scadranno le domande?

Aziende ospedaliere a Catania e Palermo

sono tre le aziende ospedaliere, distribuite nel territorio siciliano, che cercano nuovo personale. Si parta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico” – San Marco di Catania: è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di dirigente medico, disciplina medicina interna.

Ci si sposti ora a Palermo, presso l’AO Ospedali riuniti “Villa Sofia Cervello”: si seleziona personale, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa per le seguenti unità operative e discipline:

cardiologia P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia; medicina trasfusionale P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale;

P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale; neurochirurgia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia; chirurgia generale e oncologic a P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale;

a P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale; neonatologia P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia; microbiologia e virologia P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia; medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza P.O. V. Cervello, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

P.O. V. Cervello, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; cardiologia P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia; oncoematologia P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia; oculistica CTO – disciplina di oftalmologia;

CTO – disciplina di oftalmologia; patologia clinica P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica;

P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica; neurologia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia; direzione medica Presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;

Presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero; ortopedia pediatrica P.O. V. Cervello – disciplina di ortopedia e traumatologia.

Sempre a Palermo, infine, presso l’AOU Policlinico Paolo Giaccone, si segnala la riapertura dei termini per il concorso, per titoli ed esami, per 1 dirigente medico, disciplina di urologia. La scadenza per presentare la propria partecipazione ai concorsi è fissata al prossimo 26 luglio. Per maggiori informazioni, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia: ASP di Messina e Trapani

Sono diversi i bandi di concorso inerenti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I posti messi a concorso sono i seguenti:

un incarico quinquennale di direttore medico (chimico o biologo), della struttura complessa di igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale ;

; un incarico quinquennale di direttore medico, della struttura complessa di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva ;

; un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;

Presso l’ASP di Trapani, infine, si segnala l’avviso, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria, a tempo determinato, di dirigente medico, discipline di oftalmologia e psichiatria. Anche in questo caso, le proprie candidature potranno essere presentate entro il prossimo 26 luglio. Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle prove, si rimanda ancora una volta alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.