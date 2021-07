Bonus TV, 100 euro per cambiare apparecchio: come ottenerlo

Bonus TV: fino a 100 euro per l'acquisto di un nuovo televisore. Giorgetti firma il decreto. Quali sono i requisiti per ottenerlo e come fare richiesta.

Bonus tv: il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l’agevolazione per l’acquisto di un nuovo televisore.

Il nuovo bonus, di importo massimo di 100 euro e ottenibile indipendentemente dall’ISEE, è cumulabile con il precedente incentivo del 2019 che resta comunque in vigore.

Bonus TV da 100 euro: di cosa si tratta

Grazie al bonus tv è possibile sostituire i vecchi apparecchi televisivi in vista dell’applicazione nel 2022 dei nuovi standard di trasmissione. Il bonus può essere applicato per sostituire le televisioni acquistate prima del 22 dicembre 2018 ed, inoltre, la nuova tv deve trovarsi nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico.

Requisiti

Non ci sono particolari requisiti di reddito per ottenere il bonus tv. Non vi sono, quindi, dei limiti di reddito: il bonus arriva fino ad un massimo di 100 euro (in base all’ISEE) e si traduce, di fatto, in uno sconto del 20% sul prezzo finale del nuovo televisore.

Ovviamente, non si potranno richiedere più bonus ma soltanto uno per nucleo familiare.

Nello specifico, i requisiti per ottenere il bonus tv sono:

essere residenti in Italia;

rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018;

essere in regola con il pagamento del canone Rai.

Con riferimento all’ultimo punto è stato previsto che potranno accedere all’agevolazione anche i cittadini, di età pari o superiore a settantacinque anni, che sono esonerati dal pagamento del canone.

Come ottenerlo

Si può usufruire del bonus attraverso due modalità: