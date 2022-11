Bonus 2022: le agevolazioni in scadenza a dicembre 2022

Molti bonus 2022 giungeranno al termine con la fine del 2022. Ecco di seguito gli incentivi richiedibili fino a dicembre 2022.

Entro la fine di dicembre molti bonus 2022 giungeranno al termine come ad esempio il superbonus e il bonus tv e decoder. Di seguito tutte le agevolazioni richiedibili fino alla fine dell’anno.

Superbonus

Scadrà alla fine dell’anno, il 31 dicembre 2022, il Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari, se alla data del 30 settembre 2022 è stato ultimato almeno il 30% dei lavori. Ci sono però alcune eccezioni per le quali il governo ha previsto una proroga per i seguenti interventi:

su immobili in zone colpite dal terremoto e quelli per il superbonus 60% realizzati nei condomini e nelle palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà di una persona fisica, è stata concessa una proroga fino al 31 dicembre 2025;

e quelli per il realizzati nei condomini e nelle palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà di una persona fisica, è stata concessa una proroga fino al nelle ex case IACP (istituti autonomi case popolari) e nelle cooperative di abitazione a proprietà indivisa dove resterà in vigore fino al 30 giugno 2023 ovvero fino al 31 dicembre 2023, ma solo se al 30 giugno 2023 verranno eseguiti almeno il 60% dei lavori;

(istituti autonomi case popolari) e nelle dove resterà in vigore ovvero fino al 31 dicembre 2023, ma solo se al 30 giugno 2023 verranno eseguiti almeno il 60% dei lavori; nei condomini e nelle palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà di una persona fisica, la scadenza è il 31 dicembre 2023 e la detrazione del 110% passa al 70%.

Bonus facciate

Sempre nel campo dei bonus edilizi, scadrà il 31 dicembre 2022 anche la detrazione del 60% sulle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici situati nei centri storici e nelle aree già edificate delle città nelle zone A (centri storici), B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) dei piani regolatori (come da decreto ministeriale n. 1444/1968) e zone ad esse assimilabili. Per il 2022 le quote del Bonus facciate dovranno essere ripartite in dieci quote annuali e non prevede un limite di spesa.

Partito il primo settembre scorso, il Bonus trasporti ha riscosso subito un grande successo. Il credito di 60 euro per acquistare abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico è però in scadenza sempre alla fine dell’anno, il 31 dicembre 2022. La misura è stata introdotta dal decreto aiuti ed è stata rifinanziata sia dal bis che dal ter, per un totale di 190 milioni di euro.