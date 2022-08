Bonus TV, in arrivo novità: a quanto ammonta

Novità riguardanti il bonus tv: di seguito tutte le info sull'aumento del bonus previsto dal decreto aiuti e le categorie alla quale è indirizzato.

Novità riguardanti il bonus tv: l’ultimo decreto aiuti bis modifica l’incentivo innalzandolo di 50 euro solamente per alcune categorie di beneficiari entro la fine del 2022.

Bonus TV: di cosa si tratta

Il bonus tv è il contributo previsto dal decreto aiuti per l’acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione, cioè compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre DVT-B2 e si differenzia in bonus tv-decoder, rottamazione tv e decoder per casa.

Nello specifico si tratta di uno sconto di 30 euro applicato direttamente dal venditore, ma ora con l’ultima novità potrebbe essere di 50. Si può ricever una sola volta per nucleo familiare e a patto di avere un ISEE non superiore ai 20mila euro.

A chi è rivolto il nuovo bonus TV

Il nuovo bonus tv, con l’aumento fino a 50 euro, è invece rivolto a chi vive in comunità montane, consorzi di enti locali o comunque nelle zone in cui si sono presentate le maggiori difficoltà a seguito dello switch off sul nuovo standard del digitale terrestre. Queste persone, che intendono usufruire del bonus, dovranno acquistare un apparecchio di ricezione televisiva via satellite il valore massimo del bonus tv arriva fino a 50 euro.

Bonus rottamazione TV

Il bonus tv rottamazione può essere richiesto fino alla fine del 2022 ed è rivolto a chi compra un nuovo televisore a fronte della rottamazione della vecchia tv. Si tratta di uno sconto sul prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo, entro l’importo massimo di 100 euro.

Bonus decoder casa

Il bonus decoder casa è invece rivolto ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni e con un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui, e permette di ricevere gratuitamente a casa il decoder necessario per ricevere il segnale su vecchi televisori senza dover avere la necessità si sostituire la tv e comprarne una nuova.