Bonus libri 2022: requisiti e domanda

In arrivo bonus libri 2022 con Isee basso. Di seguito tutte le info utili su requisiti, scadenze e limite Isee previsto per poterlo richiedere.

Bonus libri 2022: si tratta di un contributo molto importante per gli studenti e la loro cultura. Il contributo è fino 2.000 euro a studente appartenente a nuclei di famiglie con Isee non troppo elevato. Tuttavia, l’incentivo è riservato per l’acquisto di testi scolastici.

Bonus libri 2022

La scuola è ormai finita da un pezzo, e tra poco più di un mese ci sarà il ritorno tra i banchi, sebbene le spese per le famiglie siano già iniziate. Soprattutto per quanto riguarda le famiglie meno abbienti, durante i mesi estivi bisogna attivarsi per cercare di recuperare i libri usati e garantirsi un risparmio.

Bonus libri 2022: i requisiti

Nello specifico, il bonus libri 2022/2023 è dedicato agli studenti sotto i 16 anni le cui famiglie rispettano specifici requisiti che sono stati delineati dalla manovra. Il valore massimo consentito e fruibile è di 2 mila euro, cifra che può essere spesa per comprare testi scolatici e materiale didattico.

La misura rientra nel progetto Family Act ed è gestita a livello regionale o comunale. Ciò significa che ogni amministrazione potrà autonomamente decidere il limite Isee da rispettare per accedere al beneficio ed eventuali altre condizioni. Ogni cittadino, dunque, potrà conoscere i requisiti accedendo al portale della propria Regione e leggendo il bando attivato.

Domanda

Nel bando della propria Regione si leggerà il limite ISEE da rispettare. In Puglia, ad esempio, corrisponde a 10.632,94 euro; nella regione Lombardia è pari a 15.748,78 euro mentre in Trentino l’acquisto è gratuito per tanti studenti. Dopo la verifica dei requisiti sarà possibile inoltrare la domanda al proprio comune di residenza.

Il problema dei testi scolastici

Non sempre è possibile riuscire a recuperare i testi scolastici usati poiché quest’ultimi cambiano ogni anno o l’edizioni vengono aggiornate e dunque non è possibile ad esempio usare i libri dei fratelli o sorelle degli anni precedenti. Dunque, il bonus libri 2022 è un’opzione davvero interessante per riuscire a risparmiare su questa grossa spesa annuale.