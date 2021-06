Vaccini Sicilia, pronta l’apertura delle prenotazioni ai 12-15enni

Vaccini in Sicilia, a breve la campagna aprirà anche agli adolescenti. L'Isola sblocca l'ultima delle fasce d'età per le quali è stato approvato il vaccino.

La Sicilia sarebbe pronta ad aprire anche alle vaccinazioni per 12-15enni. A partire dalle 10 di domani, secondo quanto anticipa il quotidiano laRepubblica, sarà possibile prenotarsi per i 163mila giovani che rientrano in questa categoria. L’Isola anticipa di un giorno l’apertura alle prenotazioni rispetto alla data prevista e, col nuovo target, completa l’apertura della campagna a tutte le fasce d’età autorizzate dall’EMA e dall’AIFA. L’unico vaccino autorizzato per questa fascia è quello prodotto da Pfizer, di cui sono in arrivo altre 250mila dosi.

La prenotazione del vaccino per i 12-15enni avverrà tramite la piattaforma di Poste italiane, il numero verde, la rete dei portalettere e degli Atm di Poste. L’apertura delle vaccinazioni per questa fascia d’età era prevista per giovedì 10 aprile, ma la decisione sarebbe stata anticipata di un giorno.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione degli under 40, che in Sicilia sta dando ottimi frutti. Nella scorsa settimana l’Isola ha toccato un nuovo record di vaccinazioni, trainata dai giovani, che secondo l’assessorato alla Salute si sono dimostrati più pronti a partecipare alla campagna.