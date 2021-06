Coronavirus Sicilia, che vaccino spetta agli over 16?

Prenotazioni per vaccino anti-covid aperte in Sicilia per over 16: ma che vaccino spetta a questo target di età compresa tra i 16 e i 39 anni? Di seguito il piano vaccinale.

Le somministrazioni per ricevere il vaccino anti-covid procedono a gonfie vele dopo un breve periodo in cui la Regione Siciliana era tra le ultime in Italia per numero di somministrazioni. Tuttavia, alla luce di ciò da giorno 3 giugno è possibile prenotare l’appuntamento per ricevere il vaccino anti-covid per tutti i soggetti con età maggiore a 16 anni.

Che vaccino spetta agli over 16

L’estensione della somministrazione del vaccino al nuovo target di età compresa tra 16 e 39 anni (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. I sieri utilizzati saranno Pfizer e Moderna e, su base volontaria, sarà possibile vaccinarsi anche con AstraZeneca e Janssen (il vaccino americano monodose).

Tipo di vaccino per ogni categoria

La Regione Siciliana, ha reso noto il piano vaccinale in Sicilia con il tipo di vaccino in base al target di età e categoria di appartenenza.